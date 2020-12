Elisabetta Gregoraci ha abbandonato il Grande Fratello Vip da più di due settimane. Nel momento in cui è stato comunicato che il reality sarebbe andato avanti fino a febbraio, ha deciso di non prolungare la sua permanenza tra le mura della casa di Cinecittà, così da poter passare le feste in compagnia del figlio Nathan Falco Briatore. Se sui social non esita a mostrarsi in versione "casalinga" con tuta e stivali di pelliccia, quando torna negli studi di Canale 5 preferisce qualcosa di più sofisticato e appariscente. Per la puntata 28, quella andata in onda lunedì 21 dicembre, ha osato con delle scintillanti paillettes, sfoggiando un look sparkling perfetto per il prossimo Natale.

Il look sparkling di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci potrà anche essere uscita dalla casa ma continua a essere tra le grandi protagoniste del GF Vip. Per la puntata 28 ha seguito uno dei trend più gettonati del periodo natalizio, quello dei look sparkling, presentandosi in studio in una versione davvero scintillante. La showgirl calabrese ha indossato un minidress con frange e paillettes silver di Elisabetta Franchi, un modello aderente e con un profondo scollo a V che sul sito ufficiale viene venduto a 799 euro.

in foto: L’abito di Elisabetta Franchi

Per completare il tutto ha scelto dei sandali in tinta con il tacco a spillo di Aquazzura, il cui prezzo è di circa 650 euro, e gli immancabili bracciali preziosi in oro bianco e diamanti. Insomma, passare inosservate con un outfit tanto brillante era praticamente impossibile: in quante si ispireranno a lei durante le feste?

in foto: Il look sparkling di Elisabetta Gregoraci

Gli outfit natalizi delle protagoniste del GF Vip

Siamo ufficialmente entrati nella settimana di Natale e, anche se quest'anno dovremo optare per dei festeggiamenti "sobri" a causa della pandemia, non dobbiamo rinunciare ai look a tema. È proprio quanto fatto dalle protagoniste del GF Vip 2020 che, in occasione della puntata "natalizia" dei 21 dicembre, hanno sfoggiato degli outfit perfetti per le feste. Volete prendere ispirazione da loro? Non vi resta che scegliere il vostro stile preferito. Le amanti delle paillettes scintillanti ameranno il minidress sparkling della Gregoraci, chi preferisce il tradizionale rosso impazzirà per il vestitino di tulle total red di Giulia Salemi, chi, invece, non ha paura di osare potrà puntare sul bianco, magari con una giacca "di lusso" come quella di Sonia Lorenzini. Insomma, le possibilità sono davvero molte: così facendo, anche in un momento storico tanto difficile il Natale può diventare unico e speciale.