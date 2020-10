Elettra Lamborghini e Afrojack si sono sposati lo scorso 26 settembre, il loro è stato il matrimonio dell'anno, tanto che ancora oggi si parla della splendida location e dei tre meravigliosi abiti couture della sposa. A causa dell'emergenza Coronavirus hanno rinunciato al tradizionale viaggio di nozze, il giorno dopo il fatidico sì hanno fatto visita alla famiglia di lui in Belgio e a partire dallo scorso weekend si sono concessi una breve fuga romantica in un luogo da sogno. Hanno evitato mete esotiche ed extra-europee, sono volati a Cipro e stanno passando le giornate nel più totale relax tra mare cristallino, escursioni e cene a lume di candela.

Elettra Lamborghini soggiorna in una suite con piscina in camera

Naturalmente non hanno rinunciato al lusso: oltre al fatto che la Lamborghini sfoggia solo accessori griffati, stanno soggiornando in un resort a 5 stelle, il cui prezzo a notte è da capogiro. Il resort scelto da Elettra per la vacanza a Cipro si chiama Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, si trova a Limassol ed è dotato di ogni comfort. Conta 4 piscine, una spiaggia privata, diversi ristoranti, 2 bar, una palestra, campi da tennis, da calcio e delle sale per trattamenti beauty e talassoterapia. I neo-coniugi hanno scelto di soggiornare nella Suite Lifestyle, un ambiente da 95 metri quadrati con balcone vista mare, area salotto e piscina privata.

I prezzi del resort di lusso a Cipro

Anche se proprio qualche giorno fa l'ereditiera ha perso uno dei cavalli a cui era più legata, è riuscita a "staccare la spina", concedendosi un po' di relax, non a caso si è più volte immortalata con i piedi in acqua mentre prende il sole sul terrazzo della sua camera. Quanto costa passare una notte in questo luogo da sogno? Sul sito web della struttura il prezzo della suite con piscina in camera è di 1.195 euro al giorno per due persone. Considerando che Elettra e Nick sono da 5 giorni a Cipro, fino ad ora hanno speso 5.975 euro, anche se non si esclude che rimarranno ancora per qualche sera in questa splendida location. Insomma, i due potranno pure aver rinunciato alla luna di miele ma a quanto pare non si sono fatti mancare nulla. Chi non sogna una fuga romantica tanto costosa?