Elettra Lamborghini sta vivendo un momento davvero magico della sua vita: oltre agli innumerevoli successi professionali, lo scorso weekend ha coronato il suo sogno d'amore sposando il fidanzato Afrojack. La cerimonia, tenutasi sul Lago di Como in forma ristretta a causa della pandemia, è stata spettacolare e l'ha vista indossate tre diversi abiti da sposa couture, tutti in total white e in pieno stile Lamborghini. Ora, dopo essersi concessa qualche giorno di relax a casa del marito, è partita con lui alla volta di Cipro. Ci ha tenuto a precisare che si tratta solo di una mini vacanza, ha infatti rimandato la luna di miele vera e propria a data da destinarsi, visto che con i contagi in aumento non è il momento adeguato per organizzarla. La cosa certa, però, è che di sicuro ricorderà queste giornate come il suo primo viaggio da sposata.

Il primo viaggio post-nozze di Elettra Lamborghini e Afrojack

Nelle ultime ore Elettra si è mostrata in compagnia di Nick a bordo del suo jet privato e, dovendo affrontare diverse ore di volo, ha pensato bene di puntare sulla comodità. Ha detto addio a tacchi e tubini aderenti, ha preferito una jumpsuit di jeans con pantaloni larghi e corpetto con le maniche corte. Per completare il tutto ha scelto delle sneakers bianche e uno dei suoi accessori preferiti, un paio di originalissimi calzini, questa volta decorati con dei gatti. Al polso, inoltre, ha sfoggiato un cimelio di famiglia, un bracciale rigido in oro bianco con al centro un grosso zaffiro circondato da due file di diamanti. Si tratta di un regalo dal valore inestimabile che il padre Tonino Lamborghini le ha fatto per il matrimonio, apparteneva alla nonna di Elettra e a quanto pare si tramanda di generazione in generazione. Quali saranno gli altri preziosi regali di nozze ricevuti dall'ereditiera?