Elettra Lamborghini ama rimanere in contatto con i fan, non a caso sui social posta ogni giorno foto e Stories per documentare tutto ciò che avviene nella sua quotidianità, dai successi lavorativi ai regali di lusso che le fa il marito Afrojack, fino ad arrivare alle giornate "no" in cui è alle prese con il ciclo mestruale. Di recente non ha resistito alla mania del momento, quella di rispondere ad alcune domande dei followers attraverso delle foto, e ne ha approfittato per riaprire i vecchi album dei ricordi. Dopo che in passato non aveva esitato a postare delle immagini risalenti all'infanzia, ora si è mostrata in versione teenager. Il dettaglio che non è assolutamente cambiato negli anni? L'ereditiera ha sempre vantato una bellezza mozzafiato.

La foto di Elettra Lamborghini da giovane

Nascere in una famiglia in vista come quella dei Lamborghini significa essere abituati al lusso e ai riflettori fin da piccoli, basti pensare al fatto che Elettra ha cominciato a partecipare a reality e programmi tv fin da quando ha compiuto 18 anni. Com'era, però, prima del debutto nello spettacolo? È stata la cantante in persona a soddisfare le curiosità dei fan, postando alcune foto del passato, nelle quale appare splendida e giovanissima. All'epoca portava i capelli lunghi e mossi, aveva qualche sfumatura bionda e il suo stile non era esuberante come oggi, portava infatti una semplice camicia bianca con una minigonna nera. Il viso, però, non è cambiato affatto: ora come allora la Lamborghini continua a vantare uno sguardo penetrante, delle labbra carnose e un sorriso smagliante.

Elettra Lamborghini è rifatta?

Elettra Lamboghini è una delle donne dello spettacolo più amate nel nostro paese, da quando è apparsa sul palcoscenico di Sanremo nel 2020 ha conquistato tutti con la sua simpatia, la sua carica travolgente e la sua bellezza mozzafiato. Oggi siamo abituati a vederla meravigliosa con le curve prorompenti, i tatuaggi maculati su spalla e sedere e i piercing sparsi su tutto il corpo, ma fino a qualche tempo fa aveva un aspetto un tantino differente.

Certo, con il passare degli anni non ha perso lo splendore che da sempre la contraddistingue ma è chiaro che è diventata più matura e più donna. Vanta uno stile eccentrico e sensuale e non esita a esaltare le curve esplosive. Non ha mai nascosto di essersi rifatta il seno ma per il resto dichiara con orgoglio di essere naturale al 100%. Insomma, la cantante potrà anche crescere ma rimane sincera, genuina e meravigliosa ed è proprio per questo che piace tanto ai fan.