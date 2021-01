È da quando ha calcato per la prima volta nella sua vita il palcoscenico del Festival di Sanremo che Elettra Lamborghini ha conquistato il grande pubblico, travolgendo tutti con la sua bellezza, la sua simpatia e la sua ironia. Sebbene all'apparenza sia estremamente esuberante e procace, nell'ultimo anno ha dimostrato che, dietro la passione per il twerking e gli abiti sexy, nasconde una spontaneità e una semplicità che vanno ogni oltre limite. Quali sono i dettagli estetici che i fan amano di più di lei? Al di là degli occhi azzurri e del seno "esplosivo", c'è anche il tatuaggio leopardato sul lato b, diventato il suo "marchio di fabbrica". È per questo che, nel momento in cui ha annunciato che avrebbe cancellato alcuni tattoo che ha sul corpo, i followers sfegatati hanno cominciato a tremare, temendo che potesse rimuovere anche l'iconico disegno animalier.

I tatuaggi che Elettra Lamborghini vuole rimuovere

È ormai da diversi mesi che Elettra Lamborghini ha annunciato di voler rimuovere alcuni dei tatuaggi che ha sparsi sul corpo, da quello dedicato al suo vecchio cavallo Dagda al pesce colorato sul polso, fino ad arrivare al ghirigoro privo di significato sul fianco. Il motivo per cui l'hanno stancata? Avendoli fatti da giovanissima, ad oggi se ne è pentita e sta tentando il "tutto e per tutto" per correre ai ripari. Dall'estate scorsa ad ora si è sottoposta a diversi trattamenti laser ma nessuno sembra aver funzionato, visto che l'inchiostro stenta ad andar via. Il tattoo che prova a rimuovere con maggiore insistenza, in particolare, è quello sul polso, peccato solo che la strada da percorrere per tornare ad avere la pelle candida sembra essere ancora lunga.

in foto: Il lato b maculato

Che fine farà il tattoo maculato?

Elettra Lamborghini ha cambiato spesso idea sui tattoo che vuole rimuovere ma di una cosa è rimasta sempre certa: non cancellerà mai il maculato che ha sul lato b e sulla spalla. Ne va così orgogliosa che non perde occasione per mostrarli sui social, osando con maglie scollate, body e bikini sexy. Qual è il loro significato? Si tratta di tatuaggi dal semplice valore estetico, dunque non nascondono nulla di simbolico, ma nel corso degli anni sono diventato il suo tratto distintivo. In quanti, nel momento in cui pensano all'ereditiera, la immaginano con un esuberante look leopardato? Di sicuro moltissimi ed è proprio perché l'animalier è la sua fantasia preferita. Insomma, è proprio il caso di dire: "togliete tutto a Elettra Lamborghini, tranne i tatuaggi maculati".