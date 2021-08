Dua Lipa in piscina con il micro bikini all’uncinetto: è lei la più audace dell’estate 2021 Il crochet è la mania dell’estate 2021 e le star ne vanno pazze: l’ultima in ordine di tempo è Dua Lipa, che ha sfoggiato un bikini minuscolo effetto uncinetto. Altro che centrino della nonna: il costume giallo di Dua Lipa è più sexy che mai e porta la firma di un brand italiano che piace anche a Orietta Berti…

A cura di Beatrice Manca

Micro che più micro non si può: Dua Lipa sfoggia il costume più audace dell'estate 2021, un minuscolo bikini crochet colorato. La popstar si gode un momento speciale: i suoi brani scalano le classifiche ed è appena uscito un duetto con Sir Elton John. Tra un successo lavorativo e l'altro si sta godendo le vacanze: ha pubblicato su Instagram le foto di un momento di relax a bordo piscina, insieme alla sorella Rina, sfoggiando un costume ridottissimo con la lavorazione all'uncinetto, il vero must dell'estate 2021 che ha conquistato tutte le star.

Il micro bikini crochet di Dua Lipa

Il crochet è la vera mania dell'estate 2021. Dalle borse ai cappelli, dai top ai vestiti, fino ai bikini, ogni accessorio dell'estate ha la sua versione – super trendy – effetto uncinetto. Altro che centrino della nonna: il bikini giallo sfoggiato da Dua Lipa è più sexy che mai. Si tratta di una rivisitazione taglia XXS del classico triangolo: due cerchi colorati con un disegno stilizzato di fiori e di una foglia di marijuana. Lo slip con i laccetti invece ha un disegno stilizzato di un arcobaleno. Un modello decisamente impegnativo, che Dua Lipa valorizza grazie al suo fisico scolpito, asciutto e tonico.

Dua Lipa in bikini

Il modello è firmato GCDS, il brand streetwear dello stilista Giuliano Calza: lo stesso, per intenderci, che ora veste anche Orietta Berti (ricordate il celebre abito di Sanremo con le conchiglie sul seno?). Il modello è in vendita sul sito del brand, al prezzo di 248 euro. Già Bella Hadid e Belen Rodriguez quest'estate avevano sfoggiato costumi che sembrano lavorati ai ferri, in total white o multicolor.

bikini GCDS

Dua Lipa sfoggia i gioielli effetto plastica

Dua Lipa non sbaglia un colpo in fatto di tendenze: al bikini crochet infatti ha abbinato una cascata di gioielli colorati in plastica, effetto "Cioè". Occhiali con montatura rosa fluo, girocollo in perline arcobaleno, braccialetti colorati in plastica e moltissimi Juicy rings alle dita, gli anelli colorati in pvc che tanto piacciono alle star (Chiara Ferragni e Bella Hadid sono due grandi fan). L'estate 2021 è decisamente l'estate della "glossy fashion", la mania per gli accessori un po' infantili e colorati con cui giocavamo da piccole. Spiritosi, per nulla impegnativi ed economici: un trend alla portata di tutte, che è facile replicare per splendere nelle giornate d'estate, al mare o in città.