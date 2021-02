Shakira viene ormai considerata un pilastro della musica pop, è da oltre 20 anni che è sempre sulla cresta dell'onda e che sforna un successo dopo l'altro. Come se non bastasse, nonostante abbia superato gli "anta", sembra aver scoperto la ricetta dell'elisir di "eterna giovinezza", visto che continua a essere un'indiscussa icona di stile e di bellezza. In quanti la ricordano agli esordi, quando muoveva i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo con una audacissima chioma rossa fuoco? I nostalgici saranno lieti di saper che il nuovo cambio look della cantante si ispira proprio a quegli anni della sua carriera. Nelle ultime ore, infatti, ha lasciato i fan senza parole sfoggiando degli inediti capelli total red che le donano moltissimo.

Il nuovo look di Shakira

In occasione del suo 44esimo compleanno festeggiato lo scorso 2 febbraio, Shakira ha deciso di dare una svolta alla sua immagine. Era da almeno 2 decenni che portava i capelli biondi e ondulati e, fatta eccezione per alcune sfumature sui toni del castano, aveva preferito non osare troppo, rimanendo fedele alla sua chioma naturale. Ora, però, le cose sono cambiate. Che sia perché la noia da distanziamento social si fa sentire o perché semplicemente voleva dare una svolta al look, ma la cosa certa è che la popstar ha lasciato i fan senza parole con la sua nuova acconciatura. Si è infatti immortalata in alcuni selfie con i capelli rosso ciliegia portati lisci con le punte leggermente girate all'indentro. Nelle didascalie del post condivisi ha scritto semplicemente "Voila!" e "Surprice", facendo riferimento al fatto che il "colpo di testa" è stato improvviso e inaspettato.

in foto: Shakira ai tempi di "Ojos Asi"

Shakira e la passione per i cambi look estremi

I giovanissimi di sicuro associano Shakira solo ed esclusivamente ai capelli biondi e ondulati dall'effetto naturale ma la verità è che nel corso della carriera ha osato non poco con i cambi look estremi. Non è la prima volta, ad esempio, che ha tinto i capelli di rosso, lo aveva già fatto una 20ina di anni fa quando raggiunse il successo con hit come "Ojos Asi". Ha poi provato il nero corvino, il biondo platino, ma negli ultimi anni aveva trovato una certa stabilità con il biondo cenere, spesso smorzato da sfumature sui toni del castano. Insomma, Shakira avrà pure potuto superare gli "anta" ma non ha perso la voglia di sorprendere e di osare. Il nuovo look ciliegia sarà temporaneo o definitivo? Non resta che aspettare il suo prossimo video per capirlo.