Diletta Leotta veste griffata anche in versione cozy: la sua tuta crop costa quasi 2mila euro Avete mai visto Diletta Leotta in versione cozy? Ci ha pensato lei stessa a soddisfare le curiosità dei fan, postando sui social la foto di un look comodo super glamour. La cosa che in pochi sanno è che la tuta sfoggiata è griffata e vale una fortuna: ecco il suo prezzo.

A cura di Valeria Paglionico

Diletta Leotta non ha mai nascosto la sua passione per le griffe e ogni volta che appare in pubblico sfoggia look sofisticati, glamour e di lusso. Mini abiti di paillettes, ciabattine con il tacco basso, gonnelline variopinte, Rolex d'oro: praticamente tutto nel suo armadio è firmato dalle più grandi Maison fashion. Poteva mai fare un'eccezione durante la quotidianità, quando ha deciso di dare spazio alla moda cozy? Assolutamente no, basti pensare al fatto che una tuta sfoggiata di recente sui social vale una fortuna. In quante sognano di avere un guardaroba tanto prezioso come quello della conduttrice di Dazn?

Il look comodo di Diletta Leotta

Siamo sempre stati abituati a vedere Diletta Leotta sofisticata e glamour in tv ma, nel momento in cui i riflettori si spengono, preferisce puntare sulla comodità. Non si tratta semplicemente di una questione di make-up (anche se non ha esitato a mostrarsi sui social "al naturale"), anche la scelta degli abiti è differente a seconda dell'evento a cui deve partecipare. Qualche giorno fa si è lasciata immortalare in auto durante una giornata di relax e, al motto di "Cozy", ha sfoggiato una confortevole tuta in lilla. Certo, non ha rinunciato alla sua passione per la moda, visto che ha scelto una felpa crop come impone il trend del momento, ma è chiaro che risulta insolito ammirarla in una versione tanto "casalinga".

La tuta Givenchy indossata da Diletta Leotta

Quanto costa la tuta lilla di Diletta Leotta

La cosa che in pochi immaginano è che neppure in quest'occasione Diletta ha rinunciato alle griffe. La sua tuta lilla è infatti firmata Givenchy: la felpa corta ha il cappuccio ed è decorata con il logo e una stampa spinata bianca sul petto, mentre i pantaloni sono modello jogging a vita alta e riprendono la decorazione total white al lato delle gambe. Quanto costa il tutto? Sul sito ufficiale della Maison ognuno dei capi viene venduto a 890 euro, per un totale di 1.780 euro. Insomma, la conduttrice sportiva al timone di Dazn vanta un guardaroba da capogiro e non perde occasione per metterlo in mostra.