Diletta Leotta festeggia i 30 anni con un party da sogno: l’abito scintillante è mozzafiato La conduttrice Diletta Leotta festeggia i suoi 30 anni con un look super sensuale: un abito corto che la faceva risplendere sotto le stelle della Sicilia. La notte di Ferragosto infatti si è divertita con gli amici in una festa a bordo piscina da mille e una notte: dal dress code alla torta, ecco tutti i dettagli.

Oggi, 16 agosto, Diletta Leotta compie 30 anni e festeggia in Sicilia con un party da favola. La conduttrice televisiva, volto di Dazn, si sta godendo le vacanze estive in famiglia nella sua terra d'origine, la Sicilia. La sera di Ferragosto, per aspettare la fatidica mezzanotte, ha sfoggiato un look scintillante da vera diva per entrare con stile nei trenta. Incurante del gossip che impazza in questi giorni sulla fine della sua relazione con Can Yaman, Diletta Leotta ha passato la notte di Ferragosto con gli amici, con una festa in piscina da mille e una notte: ballerine, artisti circensi, musica e ospiti vip: tra gli invitati c'era anche la cantante Elodie.

Il look di Diletta Leotta per festeggiare il suo compleanno

Il minidress scintillante di Diletta Leotta

Diletta Leotta ha sempre uno stile glampour e sensuale, ma quale occasione migliore del party dei trent'anni per risplendere? Il tema della sua festa era il bianco: tutti gli invitati hanno sfoggiato look total white. La festeggiata però si è voluta distinguere con un tocco "brillante": ha sfoggiato un abito corto senza spalline, con scollatura a cuore effetto bustiere spacco laterale. Una silhouette che metteva in risalto le sue forme e il suo fisico scolpito, ma il vero tocco di stile era il drappeggio con un tessuto scintillante, perfetto per ballare sotto le stelle. L'abito era firmato Claudio Di Mari, designer siciliano specializzato in abiti da cerimonia e da sposa.

Nelle stories la conduttrice ha postato proprio gli ultimi ritocchi all'abito prima di fare il suo ingresso trionfale dalla scalinata, salutata dai suoi ospiti. Il look era completato da un paio di sandali con i listini e il cinturino alla caviglia e gioielli preziosi: un bracciale e un girocollo di brillanti, coordinati. Ha poi scelto di raccogliere i capelli in una coda di cavallo alta e tiratissima: un'acconciatura molto glamour ma soprattutto anticaldo.

Diletta Leotta festeggia il compleanno con un party da favola

Che sia finita o meno con Can Yaman, non importa: Diletta Leotta è apparsa alla sua festa radiosa e felice. E perché non dovrebbe? La conduttrice tv ha un'agenda fittissima e una carriera tutta in ascesa. Per festeggiare i suoi primi 30 anni ha organizzato una festa in tema Cirque Du Soleil: coreografie, ballerine sospese in aria, acrobati e altalene. Il dress code era molto particolare: tutti gli invitati erano vestiti di bianco dalla testa ai piedi. Tra questi c'era la cantante Elodie, sensualissima con i pantaloni a vita alta e un top a fascia. La torta era ispirata ai profumi della Sicilia, con un decoro di limoni. Una serata tra amici o l'inizio della sua nuova vita da single? In ogni caso, Diletta Leotta è spumeggiante come non mai.