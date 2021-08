Diletta Leotta torna a lavoro: il primo look post-vacanze è con la mini variopinta Diletta Leotta è tornata a lavoro dopo un’estate passata tra mare, look trendy e feste spettacolari. Per la prima partita del campionato ha dato il meglio di lei in fatto di stile, presentandosi di fronte i riflettori di Dazn in t-shirt bianca e minigonna variopinta.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2021 volge al termine e sono molte le star che stanno cominciando a dire addio alle loro lunghissime vacanze passate tra location da sogno, gite in barca e totale relax. Tra le prime che hanno ripreso a lavorare c'è Diletta Leotta. Dopo essere finita al centro delle polemiche con il suo spettacolare party con le "donne lampadario", è tornata di fronte i riflettori di Dazn per la prima partita del campionato di serie A. L'avevamo lasciata con un sensualissimo minidress di paillettes total gold sfoggiato al suo compleanno e oggi la ritroviamo in una versione più casual ma sempre super glamour: ecco cosa ha indossato la giornalista per il primo impegno professionale della nuova stagione.

Diletta Leotta segue il trend della t-shirt bianca

Al motto di "Il calcio è dei tifosi! È stato emozionante tornare a raccontarlo con il sostegno del loro calore", Diletta Leotta si è lasciata immortalare sugli spalti dello stadio di San Siro durante la prima partita di campionato che ha visto sfidarsi Inter e Genoa. Ha seguito il match per Dazn, dando prova di essere tornata al lavoro più in forma che mai. La 30enne ha dato il meglio di lei in fatto di stile, presentandosi in campo in una versione semplicissima ma allo stesso tempo trendy. Ha detto temporaneamente addio a paillettes, crop top e sandali bassi, per il debutto professionale post-vacanze ha abbinato una t-shirt bianca a maniche corte a una minigonna variopinta.

La gonna patchwork di Diletta Leotta

La gonna di Diletta non poteva che essere un accessorio di lusso, è infatti firmata Dolce&Gabbana e costa 695 euro. Si tratta di un modello aderente e a vita altissima in jacquard patchwork decorato con fiori, pois e coloratissime stampe geometriche ed è perfetto per aggiungere un tocco originale al ritorno in ufficio. Per completare il tutto la Leotta ha preferito evitare i vertiginosi tacchi a spillo, optando per un paio di espadrillas spuntate con la zeppa. Non ha rinunciato al make-up curato nei minimi dettagli, mentre, per quanto riguarda i capelli, ha deciso di tenerli sciolti e ondulati. Insomma, a giudicare dal debutto, per lei la nuova stagione televisiva sarà all'insegna dello stile. In quante prenderanno ispirazione del suo outfit post-vacanze per il rientro in città?