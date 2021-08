Diletta Leotta con i sandali griffati, Elodie ricicla l’abito: i look trendy per la vacanza a Montecarlo Diletta Leotta ed Elodie sono insieme a Montecarlo, si stanno godendo una vacanza tutta al femminile con delle amiche. Non hanno rinunciato allo stile per l’occasione ma, se da un lato la cantante ha riciclato un vecchio abito estivo, la conduttrice ha preferito puntare sulle griffe con un paio di sandali trendy e firmati.

L'estate è ormai entrata nel pieno e sono moltissime le star che stanno approfittando della pausa lavorativa per visitare località balneari più o meno esotiche. Tra loro non poteva mancare Diletta Leotta, che sui social sta documentando la sua vacanza a Montecarlo. A farle compagnia, le amiche Lorenza Di Prima e Alessia Cardani, alle quali si è aggiunta a sorpresa anche Elodie. Le due star hanno posato fianco a fianco, dando prova di essere legatissime e affiatate. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare dei super trendy look estivi? Ecco cosa hanno indossato per la serata le due indiscusse icone di bellezza e di stile.

Il minidress a quadretti di Elodie

La stampa Vichy, ovvero il romantico pattern francese che intreccia micro quadretti colorati, è uno dei must-have dell'estate 2021 ma a quanto pare Elodie aveva già anticipato la tendenza lo scorso anno. Per la serata a Montecarlo con Diletta Leotta ha infatti riciclato un vecchio abito, un modello mini e aderentissimo decorato con dei quadretti rosa e bianchi che le ha fasciato la silhouette da urlo. Il dettaglio che i fan non hanno potuto fare a meno di notare? Aveva sfoggiato lo stesso look la scorsa estate, anche se all'epoca lo aveva abbinato a sneakers e treccine afro. Ora le cose sono cambiate e, oltre a essere tornata ai suoi capelli "naturali", la cantante ha anche optato per dei più comodi sandali bassi a doppia fascia.

Diletta Leotta in total white

A fare concorrenza a Elodie in fatto di stile non poteva che essere l'amica Diletta Leotta. Quest'ultima ha puntato tutto su un evergreen dell'estate, un look total white, anche se lo ha declinato in una versione super sensuale. La conduttrice di DAZN ha abbinato dei micro shorts a vita alta a un crop top aderentissimo con lo scollo all'americana. Per completare il tutto ha aggiunto un dettaglio di lusso, un paio di sandali mules con il tacco basso firmati Valentino Garavani e decorati con l'iconica maxi V di metallo gold sulla fibbia. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e ondulati, non temendo affatto le temperature bollenti degli ultimi giorni.

