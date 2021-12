Deva Cassel veste comoda: il look casual è griffato e vale oltre 1600 euro Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, torna a posare e lo fa con un look casual ma griffato, di una Maison che ama particolarmente.

A cura di Giusy Dente

Deva Cassel per Glamour, Ph. Pepe Lobez

Deva Cassel è protagonista della copertina di Glamour Spagna di dicembre-gennaio. La 17enne ha davanti a sé una bellissima carriera nel mondo della moda. Nel settore si è già conquistata un posto di rilievo e ha cominciato sin da piccola, frequentando set fotografici e passerelle. La figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel si è fatta presto notare, essendo dotata di un'innegabile bellezza, ereditata dalla mamma. Proprio con lei ha realizzato una copertina per Vogue Italia: le due hanno posato con lo stesso look total black, che ne ha evidenziato la somiglianza fisica che le caratterizza. La giovane modella in passato è stata fotografata da Elle e Harper's Bazaar Spagna. Per Glamour Spagna ha posato in una veste romantica e in una più casual; ne ha anche approfittato per presentare il suo gatto ai lettori.

Deva Cassel in copertina

Sulla copertina del numero di dicembre-gennaio di Glamour Spagna, Deva Cassel indossa un abito di tulle bianco di Dior, una Maison che le è particolarmente cara. All'ultima Paris Fashion Week di settembre era presente alla sfilata della casa di moda, dove aveva incantato tutti con un inedito look mannish con bustier e pantaloni palazzo. E di Dior sono anche gli altri look sfoggiati nel servizio fotografico della rivista, realizzato da Pepe Lobez.

in foto: maglione Dior

Si è fatta immortalare con una veletta di cristalli abbinata a look casalingo e ha presentato per la prima volta il suo gatto nero, Eva. Lo stesso look casual è stato riproposto anche per la foto in maglione e calzini. Il primo è un maglione di Dior con collo leggermente alto lavorato a mano, motivo a strisce bianche e blu sul davanti, schiena scoperta e dettagli sulle maniche con effetto traforato. Sul sito della Maison è in vendita e costa 1600 euro. Lo ha abbinato a dei semplici calzini bianchi Dior in cotone, alti fino al polpaccio, con tallone e bordo scuri a costine. Modelli simili online costano oltre 350 euro. Sono evidentemente il pezzo forte del look, visto che nel condividere la foto è stata la stessa Deva a porre l'accento su di essi. La modella è incantevole anche in questa veste più casual e casalinga.