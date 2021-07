Il mondo della moda e dello spettacolo sono stati ormai invasi dai "figli di" che, complice il loro cognome famoso, riescono a raggiungere la notorietà senza fare troppa fatica. Tra tutti, a distinguersi per fascino e bellezza è stata soprattutto Deva Cassel, la primogenita di Monica Bellucci e Vincent Cassel che già da tempo spopola nel fashion system. Nelle ultime ore ha raggiunto un nuovo traguardo e lo ha fatto proprio al fianco della mamma: le due hanno posato per la prima volta insieme in copertina, dando prova del fatto che la sensualità e lo splendore sono due caratteristiche ereditarie nella loro famiglia.

Perché Monica Bellucci appare tagliata in copertina

Monica Bellucci e Deva Cassel sono le protagoniste della cover del numero di luglio di Vogue Italia, rivista a cui hanno rilasciato anche un'esclusiva intervista in cui parlano del loro rapporto profondo. È la prima volta che posano insieme, l'unica volta che lo avevano fatto era quando la diva era incinta della sua primogenita ma all'epoca nessuno avrebbe mai immaginato che la bimba avrebbe seguito le orme della mamma durante l'adolescenza. Al di là della bellezza mozzafiato e dell'incredibile somiglianza che le contraddistingue, c'è un altro dettaglio che ha attirato le attenzioni del pubblico: la mamma si è "fatta da parte", apparendo molto laterale e leggermente tagliata nello scatto. È stata Monica in persona a volere proprio questa posa e il motivo è molto semplice: vuole lasciare i riflettori alla figlia Deva, come se le passasse il testimone nella speranza che il suo futuro sia costellato di successi.

Monica Bellucci e Deva Cassel indossano lo stesso vestito

A realizzare la foto apparsa in copertina è stato Paolo Roversi, che ha immortalato mamma e figlia a mezzo busto, lasciando trapelare tutta la sensualità e il fascino che le accomuna. Le due sono apparse in coordinato in total black, hanno indossato lo stesso tubino nero con le spalline larghe di Dolce&Gabbana (Maison a cui entrambe sono particolarmente legate), differenziandosi solo per l'acconciatura. Monica ha puntato su un elegante raccolto con dei ciuffi che le cadono sul viso, mentre Deva ha preferito una maxi treccia laterale portata leggermente spettinata. Insomma, la 16enne sembra avere tutte le carte in regola per eguagliare il successo della mamma: nonostante non abbia ancora raggiunto la maggiore età ha già sex appeal, fascino e bellezza da vendere.