Deva Cassel con la veletta di cristalli: la figlia di Monica Bellucci presenta il suo gatto nero La vita di Deva Cassel non è fatta solo di shooting e passerelle ma anche di tranquilli momenti casalinghi. Sui social si è mostrata in un’inedita versione cozy e ne ha approfittato per presentare il suo adorabile gattino nero di nome Eva.

A cura di Valeria Paglionico

Deva Cassel è una delle modelle più richieste del momento: è diventata famosa per essere la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel ma fin dal debutto in passerella ha dimostrato di vantare talento e bellezza, tanto che il suo cognome "noto" è passato in secondo piano. Certo, basta guardarla anche solo per un istante per capire che ha ereditato fascino e splendore dalla mamma, ma, al di là dell'incredibile somiglianza, di certo troverà il modo per far parlare di lei anche nei prossimi anni. Negli ultimi giorni, ad esempio, si è servita dei social per presentare il suo adorabile gattino (e lo ha fatto sfoggiando un look "casalingo" all'insegna del glamour).

L'adorabile gatto nero di Deva Cassel

L'avevamo lasciata alle prese con shooting da copertina e foto in cardigan trendy, oggi ritroviamo Deva Cassel in versione casalinga mentre mostra il suo adorabile gattino. Si chiama Eva, è completamente nero ma ha dei penetranti occhi verdi ed è dolcissimo, tanto da stare tranquillamente tra le braccia della padrona per un servizio fotografico improvvisato. A condividere lo scatto non è stata solo la 17enne (al motto di "Vi presento Eva"), ma anche sua mamma Monica Bellucci, che ha scritto semplicemente "Deva e il suo gatto" con tanto di emoticon del gattino con gli occhi a forma di cuore.

Deva Cassel in versione "casalinga"

Ad attirare le attenzioni dei fan non è stato solo il gattino ma anche l'insolito look casalingo di Deva Cassel. Siamo abituati a vederla in abiti glamour in passerella e copertina ma cambia radicalmente registro quando rimane tra le mura della sua abitazione. Ha infatti indossato un pigiama di seta bianco firmato Dior, un modello con la casacca a maniche corte e l'abbottonatura frontale, lo ha abbinato a un paio di pantofole di spugna decorate con il logo della Maison. La figlia di Monica non si è fatta mancare i dettagli glamour, dalla veletta tempestata di cristalli ai capelli perfettamente ondulati. Insomma, la Cassel è una diva anche in versione casual proprio come la mamma.