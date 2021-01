Deva Cassel è la modella più richiesta degli ultimi tempi e, nonostante abbia solo 16 anni, ha già dimostrato di vantare un enorme talento. Certo, essere la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel l'ha aiutata a farsi conoscere senza troppa fatica, ma nell'ultimo anno ha dato prova di avere tutte le carte in regola per seguire le loro orme e per diventare icona di bellezza e di stile. Già qualche mese fa era stato annunciato che avrebbe preso il posto della mamma nei panni di musa di Dolce&Gabbana e, dopo la diffusione di alcune immagini "rubate" dal set dello spot di cui è diventata protagonista, sono state finalmente diffuse le foto ufficiali. Tra un etereo abito candido e dei capelli ricci e fluenti, Deva è assolutamente splendida.

Lo spot per Dolce&Gabbana

Deva Cassel è la nuova testimonial di Dolce&Gabbana, i due stilisti di origini siciliane hanno scelto lei per sponsorizzare il profumo Dolce Rose, una fragranza fresca e floreale che verrà lanciata tra qualche giorno. Per realizzare l'esclusivo spot che celebra la bellezza della natura la modella è volata a Bellagio e ha posato in versione dea sullo sfondo del Lago di Como circondata da tantissimi fiori colorati. Ha messo in mostra le gambe con un mini abito bianco con dei dettagli in pizzo sulle maniche lunghe e ampie e sulla gonna svolazzante, mentre, per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e ricci, dunque al naturale. Complice il viso dai tratti perfetti, lo sguardo penetrante e le labbra carnose, Deva ricorda in modo impressionante mamma Monica.

Deva Cassel prende il posto di mamma Monica Bellucci

È ormai risaputo che la generazione di "figli di" stia spopolando nel mondo dello spettacolo, tra i nomi da tenere d'occhio c'è in assoluto quello di Deva Cassel, che ha dimostrato di essere perfetta per ereditare il titolo di icona di bellezza della mamma Monica Bellucci. Se durante l'infanzia è stata tenuta lontana dai riflettori, ora è letteralmente "sbocciata", conquistando il fashion system con il suo splendore tra look in stile anni '90, copertine glamour e selfie senza trucco. Vive tra Roma e Parigi, parla quattro lingue, somiglia in modo impressionante alla mamma diva e riesce ad attirare i riflettori su di sé con un solo sguardo. Certo, avendo solo 16 anni ne deve fare ancora di strada, ma la partenza promette bene. Riuscirà a raggiungere gli stessi traguardi di Monica?