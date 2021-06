L'estate è ufficialmente cominciata anche per Sharon Stone. L'attrice il 10 marzo scorso ha compiuto 63 anni: il suo fascino negli anni è rimasto intatto ed è frutto di una grande confidenza col suo corpo e di un amore verso se stessa che ha coltivato nel tempo, senza farsi scalfire dai cambiamenti. Invecchiare sembra che per lei non sia affatto un problema e non ha nessuna intenzione di vivere questa fase della sua vita rimpiangendo la giovinezza. Lei è assolutamente concentrata sul presente e continua a prendersi cura di sé giorno dopo giorno. E i risultati si vedono.

Sharon Stone, splendida 63enne

Capelli biondi e fisico tonico: sono due costanti nell'immagine di Sharon Stone, che non ha mai cambiato il colore della sua chioma ed ha sempre sfoggiato un corpo allenato. Sin dagli esordi della sua carriera cinematografica è stata identificata come icona di bellezza e fascino, caratteristiche che hanno rischiato anche di crearle qualche problema, perché non ha mai accettato che prevalessero sul resto. Non ha mai voluto essere una femme fatale e basta, pur consapevole dell'importanza della bellezza nel suo mondo e nel suo lavoro. L'attività fisica e la cura di sé la accompagnano ancora oggi: continua a fare sport e a seguire i suoi rituali beauty quotidiani. L'ictus che l'ha colpita nel 2001 l'ha messa a dura prova, ma ne è uscita vincente e più forte di prima, con nuove consapevolezze: ha scelto di essere felice, di amarsi e di non complicarsi l'esistenza.

Sharon Stone in bikini

La danza, lo yoga, il pilates e il sollevamento pesi sono il segreto del fisico tonico di Sharon Stone. Dopo l'ictus del 2001 ci ha impiegato anni per rimettersi in forma e riacquisire tutte le abilità in pieno, ma ha poi ripreso in mano la sua vita. Continua a fare sport con moderazione, ma costanza; e si dedica alla meditazione, che l'aiuta mentalmente ad affrontare la quotidianità e a impegnarsi giorno dopo giorno per essere felice. L'età anche per lei è solo un numero, come per altre dive del mondo dello spettacolo che non hanno ceduto alla ‘vecchiaia', ma hanno continuato a portare avanti un modello di autenticità e naturalezza, senza che il passare degli anni diventasse un problema o uno svantaggio. Come Sharon Stone anche Meryl Streep, radiosa 71enne che ha scelto di invecchiare con serenità e di accettare le rughe, ma anche Salma Hayek che ha abbandonato l'ossessione per la perfezione a tutti i costi. Sharon Stone in costume è una donna in pace con se stessa innanzitutto. Per la foto in bikini, baciata dal sole, ha scelto un due pezzi giallo fluo, con slip sgambato a vita alta e top sportivo con spallina larga e scollo rotondo. Nei commenti alla foto pubblicata su Instagram spiccano anche quelli di Vera Wang, Kate Hudson, Jamie Lee Curtis, Kim Fields: ma a commentare sono stati soprattutto i fan, che non hanno mai smesso di supportarla, di stimarla come attrice e apprezzarla come donna.