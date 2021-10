Demi Lovato serena dopo il coming out: va alla ricerca del costume per Halloween con Paris Hilton Demi Lovato è stata avvistata in compagnia dell’amica Paris Hilton. Le due, che si frequentano già da alcuni anni, erano nei pressi di un negozio specializzato in travestimenti e costumi per Hallowen. Entrambe, infatti, sembra che siano grandi fan di questa festa.

A cura di Giusy Dente

Una sta organizzando il matrimonio, l'altra è protagonista di una serie tv dedicata agli alieni: si tratta di Paris Hilton e Demi Lovato. Le due sono state avvistate nella soleggiata Los Angeles durante una sessione di shopping, che però non aveva nulla a che fare né con gli abiti da sposa della prima (che ha in programma di indossarne almeno dieci!) né con gli extraterrestri che cerca la seconda.

La strana coppia: Demi Lovato e Paris Hilton

Demi Lovato e Paris Hilton sono molto amiche, nonostante la differenza d'età: la 40enne e la 29enne si frequentano già da alcuni anni e hanno molte più cose in comune di quante si possa pensare. Le esperienze come attrici e cantanti, i documentari a loro dedicati, l'attenzione mediatica che le ha sempre circondate: tutte queste esperienze sono state un terreno fertile su cui costruire un rapporto solido. Il primo incontro risale al 2017, quando la ricca ereditiera è apparsa nel video della canzone Sorry Not Sorry insieme ad altre celebrities tra cui Wiz Khalifa e Jamie Foxx. Sul set le due si sono divertite e si sono conosciute meglio, entrando in confidenza. Nel 2018 la Hilton è stata molto vicina all'amica, nel pieno di un periodo buio: l'overdose, il ricovero in ospedale, la bulimia. Di recente, invece, l'ha invitata nel suo show Netflix, Cooking with Paris. Ma forse la cosa che più di tutte le accomuna è la passione per i travestimenti della notte di Halloween.

Demi Lovato, Halloween 2019

Demi Lovato e Paris Hilton adorano Halloween

Quando si tratta di organizzare una festa per Halloween, Paris Hilton e Demi Lovato sono sempre in prima fila! Il 25 ottobre 2019 la Lovato è andata al party annuale di Halloween dell'amica, vestendosi da Maria Antonietta, con tanto di parrucca bionda e corsetto con ampia scollatura. La Hilton, nei panni di una studentessa sexy, ha poi preso parte l'anno successivo alla festa della Lovato, la quale aveva scelto per l'occasione il costume di Pennywise, il clown di It. Il 2020 ha sconvolto i loro piani e le due hanno dovuto rinunciare a qualunque programma, ma ora è tempo di allestire di nuovo qualcosa in grande stile. Le due sono state infatti viste mentre facevano acquisti a tema Halloween

Leggi anche Cosa significa essere non binary come Demi Lovato e perché si usa il pronome "they"

Demi Lovato

La 40enne e la 29enne erano nei pressi di un rivenditore di costumi e travestimenti, forse alla ricerca di qualcosa da indossare per un'imminente festa. Miniabito verde lime con stivaletti per la prima, maxi camicia con collant neri e stivali con plateau per la seconda. Le due si sono poi allontanate a bordo di una costosissima vettura, una BMW i8 Roadster olografica personalizzata, di proprietà dell'ereditiera. La cantante sembrava molto serena assieme all'amica. Negli ultimi mesi si è molto parlato del suo coming out: si è dichiarata non binaria e questo le ha permesso di fare pace con se stessa. Si è liberata di condizionamenti e stereotipi, scegliendo di essere felice e di vivere la propria vita in modo autentico, senza dover per forza accontentare gli altri e senza adeguarsi ai modelli imposti dalla società. Oggii commenti sul suo corpo la feriscono molto meno e quotidianamente cerca di sensibilizzare sull'importanza di essere gentili e sensibili nei confronti del prossimo, soprattutto quando non se ne conosce il dolore più intimo. Vederla sorridere dopo anni di così grande sofferenza è stata una grande gioia per i fan, che ora sono curiosissimi di vederla in versione Halloween.