X-Factor, Sanremo, l'Eurovision: la carriera dei Maneskin è definitivamente esplosa e chi credeva che la band fosse un fenomeno passeggero, forse si sta ricredendo. Il successo di Damiano, Victoria, Thomas e Ethan ormai è andato ben oltre i confini nazionali, grazie proprio all'Eurovision. Hanno potuto rappresentare l'Italia grazie alla vittoria sul palco dell'Ariston a marzo scorso e si sono imposti con il loro rock e col loro stile unico anche a Rotterdam. Difatti si parla moltissimo della loro musica, ma sicuramente grande attenzione ha destato il look del gruppo. In particolare Damiano, il frontman, è un'icona della moda genderless: body di paillettes, corsetti, crop top, tute aderenti, tacchi alti. Per lui la libertà viene prima di tutto e riguarda anche il modo di vestire, che dovrebbe essere svincolato da etichette di qualunque tipo. Il 22enne ama molto anche il makeup ma soprattutto i tatuaggi: ne ha tantissimi, tutti con un significato ben preciso, compreso l'ultimo che si è fatto realizzare.

I tatuaggi di Damiano David

Non sono scritte e disegni casuali quelli che Damiano David ha scelto di farsi imprimere a inchiostro indelebile sul corpo. I tatuaggi del cantante hanno tutti dei significati profondi e dei legami col suo vissuto e la sua vita privata, alcuni anche con la carriera. Proprio al centro sul petto infatti c’è impressa la scritta "Il ballo della vita”, il titolo del secondo album della band: si tratta della celebrazione di un importante traguardo raggiunto. Più di uno sono i tatuaggi sul braccio destro, tra cui uno che è una dedica a sua madre: appunto la scritta “Mom”. Tra gli altri tatoos ci sono anche quelli meno in mostra: quello sul gluteo (ovvero la scritta "Kiss This”) e quello sopra l’inguine (una citazione della canzone "Solo" di Vegas Jones).

Tatoo sul polpaccio per Damiano dei Maneskin

"Mi piace giocare con i miei giocattoli. Mi piace quando faccio la lotta con mio fratello. Mi piace quando gioco con la Playstation. Da grande voglio fare la rockstar". Così scriveva in un tema scolastico Damiano David, immaginando il proprio futuro da uomo adulto. E rileggendo quelle righe sembra che quel bambino ce l'abbia fatta a realizzare il suo sogno. Oggi il 22enne sta costruendo una solida carriera assieme alla sua band, ha già calcato importanti palcoscenici e vinto premi grazie alla sua musica e al suo talento. Ha fatto tanta strada, da quando neppure maggiorenne suonava per le strade di Roma. Oggi sì, è davvero una rockstar e per omaggiare il suo sogno di bambino che con tenacia ha rincorso fino a farlo avverare si è tatuato le righe di quel tema sul polpaccio. È una celebrazione della sua maturazione artistica e umana. Difatti le parole "da grande" sono state cancellate nel tatoo: oggi Damiano è un uomo e ha realizzato il sogno di quando era bambino. Ciò che vuole adesso è portarlo avanti.