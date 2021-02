in foto: da sinistra a destra: Saint Laurent, Alberta Ferretti, Balmain

Sono nati per aiutare gli uomini ad andare a cavallo, ma sono diventati la calzatura più sexy del guardaroba femminile: i cuissard sono tornati di moda in tutto il loro splendore, dalle passerelle al guardaroba delle influencer. Il nome deriva da cuisse, "coscia" in francese, e indica la precisa altezza di queste scarpe: devono superare il ginocchio e abbracciare la coscia. Bastano quei pochi centimetri in più rispetto a un normale stivale da cavallerizza per cambiare completamente il mood: alti come le autoreggenti, i cuissardes evocano il mondo del bdsm (ma con più classe) e richiamano alla fantasia personaggi come Catwoman e Pretty Woman: Julia Roberts nel film seduceva Richard Gere proprio con un paio di stivaloni neri. Per questo vanno portati dosando bene il loro sex appeal con gli abbinamenti giusti: una gonna lunga con lo spacco, un dolcevita, un blazer maschile oversize.

I cuissardes visti in passerella

Quest'anno gli stivali altissimi sono tra le calzature più trendy della stagione: lo confermano le passerelle, dove hanno sfilato in varie versioni. Elie Saab, Isabel Marant e Balenciaga puntano sulla classica pelle nera con il dettaglio della punta affilata in stile anni Duemila, trend dell'Autunno/Inverno 2020-21. Celine invece ammicca agli anni Settanta e li propone scamosciati, da portare con il denim o sotto gonne a vita alta. Quelli di Saint Laurent, lucidi ed effetto seconda pelle, spuntano sotto bermuda e gonne con lo spacco, unendo due tendenze di stagione: le gonne lunghe e gli stivali alti. Balmain esagera i volumi e li propone altissimi e destrutturati, che cadono morbidi sulla gamba.

in foto: Balmain

Le influencer che hanno indossato i cuissardes

Dopo la conferma delle passerella, è arrivata quella dei social: questa stagione i cuissardes sono stati la scelta di stile di moltissime celebrità. Due nomi su tutti: il primo è quello di Anna Tatangelo, che durante uno shooting fotografico ha abbinato il miniabito di Versace a un paio di cuissard rosa glitterato firmati Casadei, per un look molto seducente e iperfemminile. Il secondo è quello di Elisabetta Gregoraci, che ha scelto i cuissardes neri per il suo outfit natalizio, abbinandoli a un abito rosso. Il modello scelto dalla showgirl amante del lusso è firmato Aquazzura e costa 1500 euro. Anche la giornalista Anna Dello Russo, direttrice creativa di Vogue Japan, li ha scelti per la stagione delle feste in una doppia versione: flat con la suola in gomma e con il tacco a spillo, in versione lucida.

in foto: Anna Dello Russo in Alberta Ferretti

Come abbinare i cuissardes

Gli stivali alti fin sopra il ginocchio stanno molto bene a chi ha le gambe lunghe: al contrario rischiano di rendere la figura meno slanciata. Per indossare una calzatura così importante la regola d'oro è bilanciare bene le proporzioni: shorts e gonne corte sono l'ideale per lasciare la scena ai cuissardes, magari completando il look con un blazer doppiopetto o un maxi cardigan. Per un look più chic ed elegante si può prendere ispirazione dalle passerelle e abbinare questi stivali a una gonna lunga con un maxispacco centrale o laterale, che lasci vedere lo stivale in tutto il suo splendore. I cuissardes hanno una carica di malizia e sensualità innata che va bilanciata e "attenuata" a seconda del contesto: oltre alla versione con il tacco esistono anche stivali flat, con suole in gomma. Una soluzione forse più comoda, ma sicuramente sempre molto cool.