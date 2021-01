Anna Tatangelo sta vivendo un periodo particolarmente felice dal punto di vista professionale e, dopo aver incantato tutti ad "All Together Now" tra abiti aderentissimi in total red e completi vintage con camicie di seta e gonne a matita, è tornata a lavoro più in forma che mai. Nelle ultime ore ha preso parte a un esclusivo servizio fotografico e per l'occasione ha puntato tutto su un look iper sexy che ha esaltato al meglio il suo corpo da urlo. Ha ancora una volta sfoggiato abiti e accessori griffati da centinaia di euro, dando prova di non riuscire proprio a rinunciare alla passione sfrenata per il lusso. Il capo chiave dell'outfit provocante? Un paio di maxi stivali cuissards, perfetti per essere abbinati con delle gonne micro.

Il nuovo sexy look di Anna Tatangelo

Non è la prima volta che Anna Tatangelo condivide sui social delle foto tratte da shooting legati a progetti musicali ma questa volta è riuscita a dare il meglio di lei in fatto di sensualità. Se qualche mese fa era apparsa trendy con pantaloni colorati e crop top in latex, ora ha preferito trasformare la camicia in un mini abito.

in foto: Anna Tatangelo in Versace con stivali Casadei

Ha indossato un modello over di seta firmato Versace decorato con le iconiche stampe marine della Maison, l'ha portato abbottonato fino al collo, coprendo il décolleté procace. Sul sito ufficiale della griffe non è in vendita ma una variante simile con una stampa diversa costa intorno ai 990 euro. Per completare il tutto ha scelto un paio di pendenti gold a forma di catena e ha tenuto i capelli sciolti, lisci e con la ricrescita scura in evidenza proprio come impone il trend del momento

Gli stivali rosa glitter sono di lusso

La vera chicca dell'outfit iper femminile di Anna Tatangelo sono gli stivali. La cantante ha indossato un paio di maxi cuissardes in rosa glitterato di Casadei, arrivano fino a metà coscia e sono caratterizzati da un vertiginoso tacco a spillo in metallo.

in foto: I cuissardes di Casadei

Qual è il loro prezzo? Sul web costano 620 euro, anche se attualmente, in periodo di saldi, è possibile trovarli a una cifra scontata. Anna sembra avere una vera e propria passione per i maxi stivali super sexy, già ad "All Together Now" ne aveva indossati alcuni leopardati che sono riusciti ad aggiungere un tocco davvero audace al look. Insomma, la Tatangelo sembra non avere rivali in fatto di sensualità e lo ha dimostrato per l'ennesima volta.