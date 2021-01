Pur avendo in corso tanti progetti interessanti (e ben retribuiti) Harry e Meghan pare che non stiano navigando in acque proprio facili. Stanno per fondare una casa di produzione tutta loro, hanno un contratto con Netflix, stanno portando avanti una sere di podcast, lei ha anche investito in una start up cominciando l'avventura di imprenditrice. Tutto questo, da quando la coppia si è resa indipendente dalla famiglia reale. La scelta però ha esposto i due a tante critiche. Gli inglesi non li vedono più di buon occhio, delusi da questa decisione di cui Meghan Markle è stata a lungo ritenuta unica e sola responsabile. La loro popolarità è ai minimi storici come dimostrano anche le vendite della loro stessa biografia. E non è il solo segnale di crisi. Addirittura si parla di un rientro a Londra dei due, che in effetti potrebbero anche decidere di ritornare sui loro passi. I sudditi hanno certamente le idee più chiare: dal sondaggio pubblicato dal Daily Express emerge che la stragrande maggioranza vorrebbe la rimozione del secondogenito di Lady Diana anche dalla rosa dei possibili re d’Inghilterra. Attualmente è ancora il sesto in linea di successione.

La vita di Meghan Markle svenduta a meno di una sterlina

Finding Freedom, uscito lo scorso agosto, ha messo nero su bianco tutto ciò che ha portato Harry e Meghan alla decisione di lasciare Londra e la famiglia reale, per trasferirsi a Los Angeles col piccolo Archie e vivere lì le loro vite. La biografia, che porta le firme dei reporter amici della coppia Omid Scobie e Carolyn Durand, era stata presentata come un best seller ricco di indiscrezioni e rivelazioni sulla famiglia reale, che era molto intimorita, ma così non è stato. Il libro non ha avuto il successo sperato come dimostra il fatto che attualmente, a pochi mesi dalla pubblicazione, sia in venduta a un prezzo ultra ribassato. Dalle 20 sterline si è scesi a soli 99 centesimi su alcuni negozi online, come riporta il Daily Mail. La coppia è sotto i riflettori da molto tempo e quasi sempre in ottica negativa. La sovraesposizione non ha certo giovato a risollevare la loro immagine agli occhi del mondo, nonostante siano stati anche al centro di belle iniziative benefiche e di volontariato. Il "peccato originale" è stato la Megxit e pare che tirarsi fuori da questo "impiccio" si stia rivelando davvero più difficile del previsto.