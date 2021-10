Cristina D’Avena segue il trend della maxi zeppe: torna in tv con il look total black Cristina D’Avena è tornata in tv, è stata tra le ospiti speciali di Che Tempo che Fa e per l’occasione ha sfoggiato un look dark super glamour. La cantante è apparsa sul palco in nero e non ha rinunciato alle scarpe must-have di stagione, quelle con zeppa e plateau.

A cura di Valeria Paglionico

Cristina D'Avena potrà pure aver compiuto 57 anni ma continua a essere considerata un'eterna ragazzina e non solo perché viene associata al mondo dei cartoni. Oltre a spopolare con le iconiche sigle, ancora oggi amatissime da tutti i nostalgici degli anni '90, vanta una forma fisica spettacolare, tanto da fare invidia anche alle giovanissime. Ieri sera è stata tra le ospiti speciali di Che Tempo che Fa e per l'occasione si è trasformata in una dark lady. Non ha rinunciato alla sua passione per la moda ed è tornata in tv con le scarpe must-have di stagione.

Il look dark di Cristina D'Avena

L'avevamo lasciata in versione multicolor sul palco di Lui è Peggio di Me e oggi ritroviamo Cristina D'avena come una dark lady a Che Tempo che Fa. Per il ritorno in tv ha infatti lasciato nell'armadio le maxi gonne variopinte che tanto ama, preferendo un più sobrio look total black. Ha indossato una gonna plissettata a vita alta, un modello effetto metallizzato che dà l'idea di essere di pelle, e l'ha abbinata a un top con le spalline sottili che ha messo in risalto il décolleté. L'unico dettaglio scintillante era la collana, un collier girocollo decorato con una cascata di cristalli.

Cristina D'Avena è una fashion addicted

La vera chicca dell'outfit total black di Cristina D'Avena? Le scarpe. Ha infatti aggiunto al completo nero un tocco anni '70 con un paio di décolleté con maxi tacco quadrato e plateau, un modello diventato must-have dell'autunno 2021. Già prima di lei, infatti, moltissime star avevano indossato delle varianti simili, da Chiara Ferragni e Fedez a Elodie, fino ad arrivare ad Ambra Angiolini. Così facendo, la cantante ha dimostrato di avere la passione per la moda e di non poter fare a meno di seguire i trend più gettonati di stagione. In quante prenderanno ispirazione dal suo look autunnale?