Elodie incanta a Le Iene: dal completo iconico alle zeppe rosso fuoco, i look sfoggiati sul palco Ieri sera è partita una nuova edizione de Le Iene e ad affiancare Nicola Savino nella conduzione c’era Elodie. La cantante ha dimostrato di essere talentuosa, ironica e soprattutto glamour: sul palco ha sfoggiato due diversi look, dando prova di essere icona di stile e di sensualità.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è partita la nuova edizione de Le Iene, il tg satirico di Italia 1 che quest'anno va in scena in una versione decisamente rinnovata. Al fianco di Nicola Savino, infatti, non ci sarà un'unica presentatrice fissa come nelle precedenti stagioni ma una serie di donne famose e di successo che settimana dopo settimana si alterneranno sul palco. Al timone della prima puntata del programma c'è stata una delle artiste più amate degli ultimi tempi: Elodie, che dopo la spettacolare esperienza sanremese ancora una volta ha ricoperto i panni della conduttrice. “Astuzia, leggerezza, autoironia ma anche serietà e professionalità: proverò a mixare tutto ciò per essere una Iena. Sono stata in passato protagonista ignara dei vostri giochi e scherzi, ora, per una sera, la Iena sarò io e sono sicura che ci sarà da divertirsi”, così la cantante ha commentato il suo debutto al timone della trasmissione.

Elodie, il debutto a Le Iene in versione mannish

Quale modo migliore per dare il via a una nuova edizione de Le Iene se non con l'iconico completo nero diventato il simbolo della trasmissione? Elodie lo sa bene ed è per questo che per il debutto sul palco di Italia 1 ha puntato sulla tradizione. Ha cominciato il programma con un look coordinato a quello del "compagno di viaggio" Nicola Savino, anche se lo ha declinato in una versione iper femminile. La cantante ha sfoggiato il classico tailleur total black "da Iena" con tanto di cravatta e camicia bianca ma lo ha abbinato a un paio di décolleté con un vertiginoso tacco a spillo. Ha poi tenuto i "nuovi" capelli lunghissimi e ondulati legati in una maxi coda di cavallo alta, così da mettere in risalto i lineamenti perfetti del viso.

Elodie a Le Iene con Nicola Savino

Perché Elodie ha lasciato le scarpe rosse nello studio de Le Iene

Nel corso della puntata Elodie si è cambiata, dando finalmente libero sfogo alla sua sensualità e alla sua passione per la moda. Ha infatti riposto il tailleur mannish nell'armadio ed è tornata sul palco in un audace look rosso fuoco. A firmare il secondo outfit della serata è stata la Maison Versace, di cui da diversi anni la cantante è musa, che ha personalizzato per lei il classico minidress in seta con lo scollo grafico, lo stesso che la cantante aveva sfoggiato qualche settimana fa in fucsia. Rispetto al modello originale sono state aggiunte delle super glamour spalline imbottite. A completare il tutto non potevano mancare le iconiche zeppe della griffe (quelle indossate dai Ferragnez alle sfilate milanesi), lasciate negli studi di Mediaset a fine programma, così da rendere più trendy che mai il "passaggio di consegne" con la prossima conduttrice Rocío Muñoz Morales. L'attrice spagnola riuscirà a dare del filo da torcere in fatto di stile a Elodie?