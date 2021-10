Cristina D’Avena come una principessa dei cartoni: incanta i fan con l’abito di tutti i colori Cristina d’Avena ha accompagnato molte generazioni con la sua voce e non si stanca mai di cantare le sue celebri sigle. Giovedì 14 ottobre è stata ospite del programma Lui è Peggio Di Me, dove ha sfoggiato un abito da principessa, con corpetto a cuore e gonna ampia. Per l’esibizione però ha voluto aggiungere un tocco “rock” al look, lasciando i fan a bocca aperta.

A cura di Beatrice Manca

Cristina D'Avena ha accompagnato l'infanzia di molte generazioni con la sua voce: ha interpretato le sigle di molti celebri cartoni animati, da Pollon a Kiss Me Licia, che ancora oggi porta in tour davanti a folle adoranti di adulti e bambini. Ieri sera la cantante ha portato le sue famose sigle anche in televisione: Cristina d'Avena infatti era ospite del programma di Rai3 Lui è Peggio Di Me condotto da Giorgio Panariello e Marco Giallini. Per l'occasione ha sfoggiato un abito da vera principessa, con un'ampia gonna nera e il corpetto bustier, con ricami di tutti i colori.

Cristina D'Avena ha una passione per gli abiti da principessa

La cantante protagonista della nostra infanzia oggi ha 57 anni ed è più bella che mai: quest'estate ha condiviso sui social alcune foto in bikini che hanno fatto girare la testa ai fan, incantati dalla sua bellezza naturale. Negli anni è rimasta fedele al suo look: capelli castani portati con morbide onde e uno stile semplice. Sul palco però ama lasciarsi ispirare dal mondo dei cartoni, delle fiabe e delle principesse: spesso sfoggia abiti ampi, con corsetti e gonne vaporose. Anche giovedì sera ha scelto un abito fiabesco per partecipare al programma Lui è Peggio Di Me: Cristina D'Avena indossava un vestito con corpetto e scollatura a cuore che si allargava in una gonna sontuosa. La particolarità? Il colore di base era il nero, ma con una stampa che riprendeva tutti i colori dell'arcobaleno, come tante piume variopinte.

Cristina D’Avena con l’abito multicolor

La svolta "rock" di Cristina D'Avena

Prima di andare in onda, la cantante ha condiviso su Instagram una foto del look chiedendo ai suoi follower: "Vi piace?" Le reazioni sono state più che positive: i fan le hanno fatto i complimenti per il look allegro e colorato. Ma è stato un momento dell'esibizione in particolare che ha mandato in visibilio i suoi ammiratori: nel medley che ha cantato è passata dai cartoni animati al rock intonando "Zitti e Buoni" dei Maneskin. Una svolta "rock" anche nel look: per calarsi nei panni di Damiano David ha indossato un chiodo di pelle sul vestito da principessa. Anche in versione rock, Cristina D'Avena resta la paladina dei bambini di ieri e di oggi.