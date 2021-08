Costanza Caracciolo splendida in vacanza, tra costumi all’uncinetto e bikini a righe Costanza Caracciolo si sta godendo le vacanze estive a Formentera: tra un tuffo tra le onde e una cena sotto le stelle, l’ex velina ha mostrato sui social alcuni dei suoi look preferiti, costumi da bagno inclusi. Dall’intero con l’oblò “strategico” ai bikini a fascia in colori pastello, ecco i costumi più belli.

A cura di Beatrice Manca

Costanza Caracciolo si sta godendo una soleggiata estate a Formentera insieme al marito Bobo Vieri e alle sue due bambine, Stella e Isabel. L'ex velina ha condiviso molti momenti delle sue vacanze: i tuffi tra le onde, i pomeriggi di relax in spiaggia e anche alcune adorabili foto delle bambine vestite con abitini coordinati. Le vacanze sono state anche un'ottima occasione per sfoggiare look dal sapore folk: abiti colorati, zeppe in corda e ovviamente una serie di costumi colorati, uno più trendy dell'altro. Classe 1990, Costanza Caracciolo vanta una forma smagliante e per esaltare le sue curve sceglie costumi effetto uncinetto e bikini coloratissimi con tagli cut out.

I bikini colorati di Costanza Caracciolo

Lo scorso gennaio Costanza Caracciolo ha compiuto 31 anni: l'ex velina è diventata mamma per la seconda volta in pieno lockdown, nel 2020, e oggi è più in forma che mai. Vanta un fisico tonico e scolpito che mette in risalto con bikini colorati: rosa pesca, verde acqua e lilla. L'ex velina ama molto i modelli con il reggiseno a fascia, come quello rosa candy firmato Mc2 Saint Barth: un top con spalline larghe, leggermente zigrinato, e uno slip sgambato un po' anni Ottanta. Il modello è disponibile sul sito al prezzo di 59 euro.

Costanza Caracciolo in Mc2 Saint Barth

Costanza Caracciolo ama molto le righe: ha sfoggiato due diversi modelli, uno a fascia e uno a triangolo, con un motivo di righe colorate su fondo bianco, la fantasia più estiva che c'è. Non solo: anche in vacanza ha sempre un occhio attento alle tendenze e tra i vari modelli di costume spicca quello bianco in pizzo Sangallo, il tessuto più chic dell'estate tornato di gran moda quest'anno. Nulla è lasciato al caso, neanche gli accessori: ai bikini ha abbinato cappelli in paglia, catenine dorate e come copricostume ha scelto la praticità (e la sensualità) di una camicia bianca, un classico intramontabile.

Costanza Caracciolo ama i costumi interi

Chi ha detto che il bikini è il costume più sensuale? Costanza Caracciolo ha sfoggiato una serie di costumi interi che dimostrano esattamente il contrario. Un esempio? Il costume bianco sgambato con un "oblò" strategico sotto al seno, un dettaglio cut out che movimenta la silhouette. Oppure il costume intero arancio brillante, con profonda scollatura a V e un intreccio di lacci sul davanti: il colore fluo è perfetto per "accendere" l'abbronzatura.

Costanza Caracciolo con un costume intero total white

Ma il costume più particolare dell'estate di Costanza Caracciolo è quello con lavorazione all'uncinetto, che crea un sensuale effetto vedo-non-vedo: così bello che non sfigura nemmeno portato come body, con una camicia oversize e i jeans. L'uncinetto infatti è il trend che ha spopolato tra le star, dalle borse ai bikini: se ne sono innamorate anche Dua Lipa e Belén Rodriguez. Anche in questo caso, sono gli accessori a fare la differenza: la cavigliera sottile dorata, uno degli gioielli must dell'estate 2021, e la cascata di bracciali. Insomma, Costanza Caracciolo non smette di fare tendenza. Ma l'accessorio da copiare subito è quello che non si trova nei negozi: un fiore tra i capelli, per sentirsi subito in un paradiso tropicale.