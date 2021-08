Le vacanze da mamma di Costanza Caracciolo: le figlie Stella e Isabel vestono coordinate come gemelline Costanza Caracciolo si sta godendo le vacanze estive a Formentera in compagnia della famiglia al completo e non può fare a meno di documentare tutto sui social. Uno dei dettagli più adorabili del soggiorno? L’ex velina ama vestire le figlie allo stesso modo proprio come se fossero gemelline.

A cura di Valeria Paglionico

Con l'arrivo di agosto i social sono stati letteralmente invasi dalle foto delle vacanze delle star, quasi tutte, infatti, sono partite alla volta di mete balneari più o meno esotiche, così da godersi qualche settimana di relax dopo un lungo anno lavorativo. Nella lista poteva mai mancare Costanza Caracciolo? Assolutamente no: l'ex velina è a Formentera con il compagno Bobo Vieri e con le figlie Stalla e Isabel e, sebbene il "lavoro da mamma" non vada mai in ferie, ha trovato lo stesso un dettaglio capace di aggiungere un tocco adorabile e originale al suo viaggio.

Gli adorabili look coordinati di Stella e Isabel Vieri

Dimenticate i look mini-me con mamma e figlia vestite in coordinato, Costanza Caracciolo a Formentera ha lanciato una nuova e adorabile mania. Avendo due figlie con poco più di un anno di differenza, ha pensato bene di trasformarle in gemelline, facendogli sfoggiare dei vestiti identici. L'ex velina si è fatta immortalare di spalle mentre cammina mano nella mano con le bambine, ovvero le vere protagoniste dello scatto, visto che sono apparse dolcissimi con dei look uguali. Stella e Isabel hanno indossato lo stesso abitino azzurro con i volant sulle spalline e un fiocco intorno al punto vita, completando il tutto con delle Crocs rosa. Gli unici dettagli diversi? I cappellini: la più piccola porta un modello a pescatore, la primogenita ha preferito un tradizionale berretto.

Costanza Caracciolo, la camicia over diventa un copricostume

Cosa dire, invece, del look balneare di mamma Costanza? La vacanza dell'ex velina è all'insegna del relax e la sua scelta di stile lo dimostra. Per andare al mare ha infatti evitato minidress, completini aderenti, tubini seconda pelle, ha preferito puntare tutto su una maxi camicia di lino bianca, trasformata in un copricostume. Non ha rinunciato a due must-have del momento, ovvero il cappello di paglia e le ciabatte di gomma. Quante sono le mamme che, come la Caracciolo, durante l'estate preferiscono rimanere comode, così da poter giocare con le figlie ogni volta che vogliono?