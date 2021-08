Cord knot, l’acconciatura semplice per l’estate a metà tra coda e chignon L’acconciatura più trendy dell’estate 2021 è a metà tra una coda e uno chignon, e può essere realizzata nella versione ordinata e pulita per un’occasione elegante oppure morbida e vaporosa per una giornata in spiaggia o un party in riva al mare. Il cord knot si crea in due minuti e ti permetterà di avere capelli perfetti con una facilità estrema.

A cura di Federica Ambrogio

Lo chignon dell'estate è sbarazzino e facilissimo da realizzare: si chiama cord knot, si realizza in due minuti e può essere indossato in spiaggia, al lavoro o nelle occasioni importanti come le cerimonie. Estremamente versatile, può essere ricreato nella versione pulita ed elegante per le cerimonie oppure più sbarazzino e ribelle per le feste in spiaggia. Per realizzarlo ti servirà soltanto un elastico e capelli medio lunghi. Un'acconciatura a metà tra una coda e uno chignon che in pochi secondi renderà impeccabile anche la chioma più ribelle.

Cord Knot, il raccolto effortless chic dell'estate

Lo chignon cord knot ha la potenzialità di rendere in pochi secondi la tua acconciatura chic ed elegante oppure dare un tocco sbarazzino al tuo raccolto. Facilissimo da realizzare, si può indossare in qualunque occasione e con qualunque outfit: perfetto per tenere i capelli in ordine in spiaggia, per una festa in riva la mare, per andare a lavoro e persino ad un matrimonio. Il bun a metà tra coda e chignon è estremamente versatile perchè si può realizzare sul capello perfettamente liscio per un'acconciatura ordinata e pulita oppure su un capello mosso per un hair look più sbarazzino, lasciando anche qualche ciocca libera che renda lo chignon meno preciso e spettinato. Se vuoi indossare il tuo cord knot a una cerimonia e vuoi impreziosirlo potrai inserire dei piccoli fiorellini alla base dell'acconciatura.

Come realizzare il cord knot in due minuti

Realizzare questo tipo di acconciatura è davvero facilissimo: la make up artist Emma Chen, che ha reso virale l'acconciatura più trendy dell'estate 2021, ha condiviso sul suo profilo Instagram diversi tutorial per realizzare il cord knot in modo semplice e veloce. Se vuoi un raccolto morbido e vaporoso per prima cosa dovrai dare volume alle radici, per esempio con uno spray al sale. Se invece vorrai ricreare un'acconciatura pulita ed elegante abbi cura di pettinare i tuoi capelli alla radice e di fissare i ciuffi ribelli con una lacca o con un wet gel se vorrai un effetto bagnato. Il passaggio clou nella realizzazione di questa acconciatura è realizzare la coda di cavallo, che dovrà essere bassa e al centro della nuca. Fai attenzione però a non far passare tutta la lunghezza dei capelli, lasciando invece una parte racchiusa all'interno dell'elastico a ricreare un semi chignon. A questo punto non dovrai fare altro che nascondere l'elastico con le punte dei capelli che fuoriescono dal tuo raccolto, fissandole con una forcina che nasconderai al di sotto.