Come si tiene in forma Belén Rodriguez: la showgirl si affida al metodo Renata França Come fa Belén Rodriguez a essere sempre in forma smagliante? Sicuramente merito di uno stile di vita sano, fatto di alimentazione bilanciata e tanta attività fisica. Ma la showgirl ama moltissimo concedersi anche dei trattamenti estetici. Uno di questi, è il rivoluzionario massaggio con metodo Renata França.

A cura di Giusy Dente

Belén Rodriguez ama molto prendersi cura di sé e del suo corpo, sia attraverso l'alimentazione che con l'attività fisica costante. Non ha rinunciato allo sport nemmeno in gravidanza e questo le ha anzi permesso di recuperare molto velocemente la forma fisica. Il pilates è stato il suo segreto per rimanere snella e tonica. La personal trainer che l'ha seguita dopo il parto è rimasta molto colpita dalla sua preparazione atletica. A 12 giorni dalla nascita di Luna Marì la showgirl argentina era nuovamente alle prese coi suoi workout: "Dà soddisfazione enorme allenarla. Credo l'aiuti moltissimo il suo carattere oltre che la sua genetica! Sempre solare e positiva" ha commentato. E difatti le registrazioni di Tu sì que vales fatte proprio in quei giorni parlano chiaro: la 37enne a 10 giorni dal parto era già in minigonna e tacchi a spillo. Ma nella routine di bellezza di Belén sicuramente giocano un ruolo anche i trattamenti e i massaggi a cui si sottopone periodicamente.

Il trattamento beauty di Belén: il metodo França

Nelle Instagram Stories Belén Rodriguez ha rivelato uno dei trattamenti a cui si affida, per stare bene col suo corpo e mantenere la sua invidiabile forma fisica. Si tratta di un massaggio molto in voga tra le celebrities: da Elodie ad Antonella Mosetti fino a Laura Chiatti e Chiara Ferragni, tantissime si affidano al metodo Renata França. Il nome è quello della sua inventrice, una body espert vera e propria guru del settore. La brasiliana ha messo a punto un trattamento rivoluzionario, specifico per recuperare tono ed elasticità della pelle e al tempo stesso combattere adiposità localizzate e ridurre i gonfiori.

Si tratta, infatti, di una combinazione mirata di manovre drenanti e riducenti che rimodellano la silhouette e sgonfiano le aree dove si sono accumulati liquidi. I benefici sono immediati, soprattutto se praticato su gambe e addome, zone tendenzialmente soggette a ritenzione idrica, cellulite o altri inestetismi. Insomma è molto più di un semplice massaggio.

Il metodo Renata França è consigliato anche alle donne in gravidanza, quelle in menopausa e quelle che si trovano ad affrontare un post-operatorio, perché dona una profonda sensazione di benessere e i risultati sono visibili sin da subito. Chiaramente seduta dopo seduta gli effetti si amplificano, ma l'effetto prima-dopo sembra essere garantito anche come trattamento d'urto last minute.