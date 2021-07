Belén Rodriguez, colazione a base di anguria e banana: le sane abitudini mattutine per tenersi in forma Qual è il segreto di Belén Rodriguez per tenersi in forma? Avere delle abitudini sane fin dal risveglio. Sui social ha mostrato cosa mangia a colazione, consigliando a tutti prendersi cura di se stessi quotidianamente. Saranno stati proprio questi alimenti ad averla aiutata a vantare una silhouette post-parto impeccabile?

Belén Rodriguez ha sempre vantato una silhouette da urlo ma è da quando ha partorito Luna Marì che è riuscita a superare ogni record. Nonostante abbia portato a termine la gravidanza da soli 20 giorni, l'argentina appare già in splendida forma, tanto che nessuno direbbe mai che ha appena messo al mondo una bambina. Qual è il suo segreto? Nessuna dieta restrittiva e nessun allenamento super faticoso, semplicemente conduce uno stile di vita sano. Di recente, ad esempio, ha rivelato qual è la sua colazione tipo, consigliando a tutti di prendersi cura di se stessi quotidianamente per sentirsi in salute sia dal punto di vista fisico che mentale.

La colazione healthy di Belén

Siamo sempre stati abituati a credere che per vantare un fisico mozzafiato dovessimo sottoporci a duri sacrifici sia in palestra che a tavola ma la verità è che non serve sempre sudare o patire i morsi della fame, basta perpetuare delle abitudini healty. Belén Rodriguez, ad esempio, consuma una colazione abbondante ma super sana per cominciare le giornate con il piede giusto. Cosa mangia appena sveglia? Ricarica le energie con una gustosa spremuta d'arancia, poi continua con banana e frutta di stagione (che in estate è l'anguria). La sua colazione termina con latte e cereali e il tutto viene "condito" da una buona lettura.

Le sane abitudini mattutine di Belén

Il segreto per tornare in forma dopo il parto

Anche per quanto riguarda l'allenamento fisico Belén non fa nulla di eccessivo. Complice la gravidanza appena affrontata, l'argentina ha preferito prendersi una pausa dai workout ad alta intensità praticati fino a qualche mese fa, ora preferisce puntare su pilates e ginnastica dolce. La sua personal trainer di fiducia ha inoltre rivelato che, oltre ad avere dei buoni geni, il suo segreto per essere sempre al top è avere un carattere solare e positivo. In quante seguiranno i consigli della Rodriguez per tenersi in forma? Per lei il detto "Mens sana in corpore sano" sembra essere un vero e proprio mantra e, a quanto pare, funziona per davvero.