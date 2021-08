Belén e Antonino, un anno d’amore: l’anniversario è a piedi nudi e in intimo rosso (griffato) Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese stanno insieme da esattamente un anno e hanno celebrato l’anniversario con una serata speciale a base di ostriche e vino. Per l’occasione l’argentina ha sfoggiato un look griffato in total black e sui social ha rivelato anche l’intimo indossato: si tratterà di un regalo del compagno?

Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese sono ormai una delle coppie più amate dei social, di recente sono diventati genitori della piccola Luna Marì, non esitando a concedere ai followers la prima dolcissima foto di famiglia con la bimba tra le braccia. In pochi, però, ricordano che i due stanno ufficialmente insieme da esattamente un anno. Per celebrare l'importante anniversario hanno organizzato una serata speciale a base di ostriche, regali griffati e location da sogno. Cosa ha sfoggiato l'argentina per l'occasione? È rimasta a piedi nudi ma ha nascosto un dettaglio super sensuale nel suo look.

La serata romantica per il primo anniversario

Antonino Spinalbese era stato il primo a ricordare l'anniversario sui social, ieri aveva infatti mostrato la camicia indossata al primo appuntamento con Belén, sulla quale c'era ancora il segno del rossetto a forma di bacio. In serata sono poi arrivate le foto della serata speciale. I due sono in vacanza in Piemonte e hanno festeggiato la ricorrenza in uno splendido ristorante di Albarella. Ostriche, vino, tovaglioli personalizzati, letto a baldacchino con cuscini e lenzuola ricamate con i loro nomi, adorabili foto di coppia sparse sulla tavola: la location in cui hanno celebrato il primo anno d'amore era un vero e proprio sogno.

Il completino intimo è un regalo di Antonino?

Belén poteva mai rinunciare alla sua passione per la moda in occasione di una giornata tanto simbolica? Assolutamente no, anche se ha preferito lasciare i tacchi a spillo a casa. Ha indossato un mini tubino nero firmato Dior, un modello con lo scollo a barca e una gonna dal taglio irregolare, a cui ha abbinato la sua borsa preferita, la tracolla di velluto e con la chiusura tempestata di cristalli di Chanel. Ha camminato sul prato a piedi nudi e sui social ha rivelato un dettagli "piccante". Sotto l'abito indossava un completino intimo di pizzo rosso (sempre di Dior). Si tratterà del regalo che Antonino le ha fatto per il primo anno insieme? L'unica cosa certa è che Spinalbese non sarebbe nuovo ai doni griffati, basti pensare al fatto che dopo il parto ha reso omaggio alla compagna con una bag firmata Loewe.