Una messa in piega perfetta richiede pazienza e questo, quando si è di fretta, diventa un problema! I tempi si allungano nei mesi invernali, dove difficilmente si può optare per un'asciugatura naturale. Quella all'aria aperta viene in soccorso soprattutto nei mesi estivi, quando la voglia di stare sotto il phon è davvero poca! I tempi si dilatano ancora di più per chi ha i capelli lunghi, costretto a dedicare molti minuti in più all'asciugatura della chioma. Ma quando tutto questo tempo a disposizione non lo si ha, come fare? Ci sono diversi metodi da tenere presente per asciugare i capelli velocemente se si è di corsa: con alcuni trucchi e seguendo alcuni consigli si può ottenere un risultato finale ugualmente impeccabile, ma a prova di orologio!

1. Tamponare i capelli con un asciugamano in microfibra

L'abitudine di frizionare i capelli con l'asciugamano è dannosa, perché tende a spezzarli e renderli crespi, sfibrandoli. Il giusto movimento è quello di tamponare la chioma con delicatezza, avvalendosi possibilmente di un asciugamano in microfibra, non di spugna. La microfibra è un materiale morbido, ottimo per assorbire l'acqua in eccesso, agevolando in questo modo l'asciugatura snellendone i tempi. Inoltre non spezza i capelli e non danneggia la fibra capillare.

2. Districare con un pettine a denti larghi

Districare i capelli ed eliminare eventuali nodi è fondamentale per agevolare l'asciugatura senza complicarla. Un'ottima abitudine è procedere con un pettine con denti larghi (soprattutto su chiome ricce o molto lunghe): perché no anche quando si è ancora in doccia. Questo passaggio permette di eliminare una buona quantità di acqua in eccesso, dimezzando il tempo da passare sotto al phon. Il pettine a denti larghi ha anche un altro vantaggio: grazie al maggiore spazio fra i denti, evita di spezzare i capelli e di formare fastidiose doppie punte, perché si crea meno frizione e quindi l'operazione è molto più delicata, anche nel rispetto del cuoio capelluto, migliorandone la circolazione ed evitando arrossamenti, abrasioni, infiammazioni.

3. La tecnica del plopping per capelli ricci

I capelli ricci richiedono particolare cura nella fase dell'asciugatura, in cui bisogna stare attenti a conferire alla chioma la giusta definizione ma anche il giusto volume. Chiaramente utilizzare i giusti prodotti è uno step preliminare importante. Mousse, gel, crema: a ciascuna il suo. L'alleato principale è il diffusore, che soprattutto per le chiome più lunghe può far dilatare di molto i tempi. Il plopping è la tecnica ideale e tutto ciò che serve è una T-shirt di cotone. La tecnica consiste nell'avvolgervi all'interno la chioma, dopo averla accuratamente tamponata con asciugamano e trattata con prodotti per lo styling. Il consiglio è di aiutarsi con una superficie piana: poggiare la T-shirt sul letto, raccogliere i capelli sulla testa più in alto possibile e poi chiudere la maglietta, con le maniche dietro la nuca. E addio effetto crespo!

4. Ogni messa in piega ha la sua giusta spazzola

Spazzola rotonda e phon: per i capelli lisci è certamente questa la tecnica di asciugatura più veloce e valida. Attenzione alla spazzola, da scegliere con accortezza, onde evitare di prolungare inutilmente i tempi. Meglio quelle in setole naturali, che evitano il famigerato effetto ‘elettricità'. E da valutare bene è anche la dimensione del cilindro, perché più sono lunghi i capelli più serve una spazzola larga, per velocizzare i tempi e ottenere un buon effetto. Le spazzole di legno con setole in nylon sono perfette per dare corpo e volume alla chioma durante l'asciugatura.

5. Scegli il phon giusto

La scelta del phon va fatta valutando attentamente la sua potenza, perché è da quella che dipende la velocità dell'asciugatura. Di contro, un getto d'aria troppo calda può a lungo andare rovinare la chioma e per questo è sempre consigliato applicare un termo protettore e accertarsi che comunque la temperatura del getto possa essere regolata. I phon con tecnologia a ioni sono quelli che rendono la chioma lucida e liscia: gli ioni negativi contenuti nel getto d'aria rimuovono l'umidità riducendo i tempi di asciugatura, perché contrastano gli ioni positivi contenuti nell’acqua. I phon a tormalina amplificano ancora di più questo meccanismo, migliorando ulteriormente il processo di asciugatura.