Cindy Crawford posa in copertina: la modella a 55 anni è un’icona intramontabile di fascino Gli anni per Cindy Crawford sembrano non passare mai. La modella 55enne è in splendida forma, più bella che mai. Ha posato in copertina per “The Sunday Times Style”, celebrando il fascino senza tempo del corpo femminile.

A cura di Giusy Dente

Cindy Crawford fotografata da Nathaniel Goldberg per The Sunday Times Style

Cindy Crawford, la top model per eccellenza degli anni Novanta, continua a essere un'icona intramontabile di fascino, anche a 55 anni. Anche se non sfila più in passerella chiaramente la sua carriera continua a vederla molto attiva nel mondo della moda e dello spettacolo, tra servizi fotografici e spot. Di recente ha posato senza veli per Vogue Brasil, splendida in tutta la sua innata femminilità che il tempo non ha scalfito. E anche The Sunday Times Style l'ha voluta in copertina: ha realizzato una serie di scatti che celebrano la bellezza senza età e che ribadiscono il grande ritorno degli abiti aderenti.

Cindy Crawford, 55 anni e non sentirli

Cindy Crawford vanta alle sue spalle una carriera senza eguali di livello internazionale e oggi a 55 anni è ancora un idolo indiscusso, nonché una donna dotata di eccezionale fascino. La modella ha un buon rapporto col passare del tempo e non teme gli anni che passano, che affronta continuando sempre a prendersi cura di sé. Continua a prestare molta attenzione all'alimentazione (no a cibi confezionati, sì a frullati proteici) e a praticare molto sport (almeno tre volte a settimana). La leggendaria top model ha rivelato anche di non riuscire a rinunciare all'idromassaggio due volte al giorno, coccola che le consente di rilassare la mente, tranquillizzarsi e allentare le tensioni. Insomma, sembra seguire la filosofia del mens sana in corpore sano. Non ha mai abbandonato il mondo della moda e la figlia Kara Gerber ha seguito le sue orme, intraprendendo la stessa carriera con successo e ritagliandosi uno spazio tutto suo in questo mondo: buon sangue non mente, in questo caso!

Cindy Crawford in copertina

The Sunday Times Style decreta il ritorno degli abiti aderenti e mini e lo fa facendoli indossare a una vera e propria icona di bellezza intramontabile: Cindy Crawford. Le foto della modella celebrano il corpo femminile tornato in prima linea in fatto di stile: un corpo non da coprire, nemmeno ora che avanza il freddo. Via cappotti e maglioni over, a vantaggio di tubini skinny, spalle e pance scoperte, spacchi alti fino alla coscia, bustier. I vari outfit di Cindy Crawford sono stati scelti dalla stylist Stella Greenspan, proprio per evidenziare il corpo femminile, le sue forme e la sua bellezza, che nulla ha a che vedere con l'età.