Cindy Crawford ha 55 anni ma, nonostante il tempo passi inesorabile, lei sembra non risentirne affatto. Erano gli anni '90 quando ha cominciato a spopolare sulle passerelle internazionali e da allora non ha mai smesso di avere successo, anzi, ancora oggi viene considerata una delle supermodelle più leggendarie della storia. Come fa a tenersi tanto in forma? Si concede regolarmene dei momenti rilassanti tutti per lei, così da ritrovare la tranquillità mentale. Insomma, a quanto pare il motto della top è "Mens sana in corpore sano" e, a giudicare dagli incredibili risultati, sarebbe proprio questo il segreto per "l'eterna giovinezza".

Il segreto di bellezza di Cindy Crawford

Dimenticate gli allenamenti faticosi e le diete super restrittive, il rimedio utilizzato da Cindy Crawford per tenersi in forma è super rilassante. In un'intervista rilasciata al Wall Street Journal, la top ha spiegato che due volte al giorno si concede un bagno nella vasca idromassagio che ha fatto costruire nel giardino della sua casa sulla spiaggia. Alle 6.30, ovvero poco dopo l'alba, si gode il panorama e il cinguettio degli uccelli "in solitaria" mentre è immersa nell'acqua, in serata, per la precisione poco dopo cena, fa un secondo bagno ma questa volta in compagnia del marito Rande Gerber. È proprio di fronte a un romantico tramonto che i due si raccontano le loro giornate.

Perché la top fa il bagno due volte al giorno

Nonostante viva praticamente sull'oceano, preferisce la sua piscina privata al mare: complice il panorama mozzafiato e i giochi d'acqua creati dalla jacuzzi, trova infatti l'esperienza incredibilmente terapeutica. "Sono del segno dei pesci e l'acqua calda è sicuramente la mia passione. È così rigenerante. Penso che con una vasca idromassaggio, se si riescono ad ammortizzare le spese, si risparmia denaro perché è una terapia". Insomma, a quanto pare la Crawford ha trovato un metodo super rilassante per alleviare stress e tensioni: chi non vorrebbe essere al suo posto?