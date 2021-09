Kaia Gerber compie 20 anni e “ruba” il posto a mamma Cindy Crawford: è lei la top del momento Oggi, 2 settembre 2021, la modella Kaia Gerber compie 20 anni. La figlia della top model Cindy Crawford ormai è una star affermata: ha calcato le passerelle di tutti gli stilisti più celebri – da Chanel a Valentino, da Givenchy a Saint Laurent – è ambasciatrice di molti marchi e sta per debuttare come attrice.

A cura di Beatrice Manca

Le labbra carnose, i lineamenti scolpiti, la folta chioma castana: Kaia Gerber, la figlia modella di Cindy Crawford, oggi compie 20 anni. Nonostante la giovane età ha già una solida e lunga carriera da modella alle spalle, coronata dalla prima copertina di Vogue da "solista" proprio quest'anno. Viene spontaneo fare il paragone con la madre, leggendaria top model degli anni Novanta: la somiglianza tra le due è impressionante, ma oggi Kaia Gerber non è più soltanto "la bellissima figlia di": ha calcato le passerelle di tutti gli stilisti più celebri – da Chanel a Valentino, da Givenchy a Saint Laurent – è ambasciatrice di Ysl Beauty e ha quasi 7 milioni di follower su Instagram. Non solo: ha anche debuttato come attrice Insomma, è una superstar che brilla di luce propria.

Kaia Gerber ha debuttato a 10 anni

Tutti sanno chi è la madre di Kaia Gerber, ma forse non chi è il padre: Rande Gerber, un imprenditore e (tra le altre cose) amico di George Clooney. Insomma, Kaia Gerber è abituata a essere sotto i riflettori sin da bambina. Ha un fratello, Presley Gerber, anche lui modello. Il debutto di Kaia nel mondo della moda è stato decisamente precoce: una campagna di Versace Young quando aveva solo 10 anni. A 13 anni posava già per Vogue Italia, davanti alla macchina fotografica di Steven Maisel. Poi sono arrivate le copertine – la prima è stata proprio insieme alla madre Cindy – e la passerella quando era solo adolescente.

Kaia da piccola con la madre Cindy e il padre

Per seguire la sua carriera ha dovuto interrompere gli studi, seguendo le lezioni online (ben prima del lockdown e della Dad!) e la sua carriera internazionale così precoce ha aperto un dibattito: è giusto mettere così tante pressioni a un'adolescente, costretta a crescere in fretta sotto i flash dei fotografi? Lei stessa ha raccontato in un'intervista a Vogue che spesso all'estero si trovava in difficoltà per gli aspetti pratici (arrivare dall'aeroporto all'albergo, per esempio, o fare il check-in) ma che non ha mai pensato di tornare a casa. Da lontano, mamma Cindy la seguiva e la supportava con quel misto di orgoglio e preoccupazione di ogni genitore.

Kaia Gerber sul red carpet

Kaia Gerber ormai non è più "la figlia di"

Il suo talento, però, è indubbio: dalla madre non ha ereditato solo la bellezza ma anche la sicurezza in passerella. Non c'è brand che non l'abbia chiamata in passerella: Chanel, Prada, Moschino, MaxMara Alberta Ferretti, Fendi, Valentino (l'elenco potrebbe continuare). Presenza fissa alle fashion week di tutto il mondo da quando ha 16 anni, nel 2018 ha vinto il British Fashion Award come modella dell'anno. Nel 2021 è arrivata la prima copertina su Vogue da "solista", il più alto riconoscimento per una modella. Ora la vedremo anche come attrice, in American Horror Stories, spin-off della serie cult. Insomma, ormai Kaia Gerber si è costruita un nome da sola grazie al suo talento: somiglierà sempre a Cindy Crawford, ma ormai brilla da sola.