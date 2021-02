Baby Girl è in arrivo: Chiara Ferragni darà alla luce la sua bambina tra circa un mese e mezzo. L'influencer ha festeggiato la 32esima settimana di gravidanza pubblicando uno scatto che fotografa l'evoluzione del suo pancione, dalla undicesima fino a oggi. L'imprenditrice da quando ha dato l'annuncio ai suoi follower li ha sempre tenuti aggiornati su tutto: non ha nascosto i chili presi, ha raccontato che le piacerebbe allargare ancora di più la famiglia un giorno e ha condiviso su Instagram le ecografie. Su una cosa però regna ancora il più assoluto mistero: il nome della piccola! Sui social impazza il toto-nome e chissà se qualcuno ha indovinato come si chiamerà la sorellina di Leone.

Chiara Ferragni dalla 11esima alla 32esima settimana

Uno scatto di profilo davanti allo specchio, dalla undicesima alla trentaduesima settimana: Chiara Ferragni ha orgogliosamente esibito il suo pancione sin dall'inizio e i suoi follower hanno visto il suo corpo cambiare poco a poco, meravigliosamente. L'influencer ha anche messo a confronto la prima e la seconda gravidanza, rivelando in risposta alla domanda di una follower che se con Leone aveva contato 15 chili in più a termine gestazione, stavolta l'aumento di peso è stato più contenuto. Il countdown sta per entrare nel vivo: in famiglia sono tutti entusiasti e non vedono l'ora di vedere Baby Girl. Papà Fedez è stato molto presente: lo abbiamo visto spesso accarezzare e baciare amorevolmente la pancia della moglie, così come il piccolo Leone. Anzi, forse il delicato momento attuale con la pandemia in corso e meno impegni lavorativi, ha permesso ai tre di godere maggiormente del clima familiare e vivere questo momento con ancora più coinvolgimento. Il grande giorno del parto si avvicina: tra poche settimane Chiara Ferragni allo specchio non avrà più il pancione da mostrare al mondo, ma la sua bambina.