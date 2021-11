Chiara Ferragni ha uno stylist? Chi la aiuta a scegliere gli abiti che indossa La maggior parte delle star si affida a un professionista dello stile, ma Chiara Ferragni è diventata famosa proprio creando i suoi look: come li sceglie oggi?

A cura di Beatrice Manca

I suoi look sono i più ammirati, studiati, commentati di Instagram: Chiara Ferragni è passata dall'essere la regina delle fashion blogger a una celebrità a tutti gli effetti, trendsetter e imprenditrice di moda. Che sia in vacanza o sul red carpet, ogni suo look è curato nei minimi dettagli con capi griffati, accessori cult e pezzi originali che diventano subito tormentoni fashion. Ma come fa Chiara Ferragni a scegliere tutti i vestiti che sfoggia ogni giorno? Anche lei si affida all'occhio di uno stylist come tutte le celebs (incluso il marito Fedez)?

Cosa fa uno stylist

Che siano influencer, attori esordienti o popstar di fama internazionale, la maggior parte delle celebrità si affida a uno stylist. Diversamente dallo stilista, lo stylist non disegna gli abiti, ma "assembla" i look, scegliendo capi e stili che valorizzano la persona che segue. A volte sono loro le menti geniali dietro abiti iconici sul red carpet o radicali cambi di look. Gli incredibili outfit dei Maneskin? Merito di Nicolò Cerioni, lo stesso che cura anche lo stile di Achille Lauro e di Orietta Berti. Gli abiti da sogno di Jennifer Lopez? Dietro c'è l'occhio esperti di Rob Zangardi, stylist di icone della musica. Ma anche i personaggi televisivi spesso si affidano alla consulenza di un professionista. Non fanno eccezione, ad esempio, i concorrenti del Grande Fratello Vip: Soleil Sorge e Sophie Codegoni si affidano a Matteo Evandro Manzini, che a Fanpage.it ha svelato alcuni segreti della casa più spiata d'Italia.

Chiara Ferragni in Giambattista Valli nella sigla della serie tv "The Ferragnez"

Chiara Ferragni non ha uno stylist che l'aiuta

Rispetto a tutte le altre star, il caso di Chiara Ferragni è diverso. Di solito una celebrità prima si afferma nell'industria musicale, nei cinema o in tv e poi a quel punto chiede l'aiuto di uno stylist professionista per gestire al meglio le apparizioni pubbliche. Chiara Ferragni invece è diventata famosa proprio per.i look e per l'abilità di raccontarsi attraverso i vestiti. Negli anni ha maturato un suo stile, ha stretto amicizia con moltissimi designer e lei stessa è diventata imprenditrice nella moda. Parallelamente al suo talento, però, è cresciuta anche la mole di impegni: sfilate, eventi pubblici, aziende che la contattano per sponsorizzare prodotti o per stringere collaborazioni. Possibile che ancora oggi faccia tutto da sola?

Chiara Ferragni in Versace

Lei stessa ha risposto ai fan via Instagram, dicendo che è proprio così: non ha uno stylist che curi i suoi look. Sceglie ancora lei cosa indossare nei suoi innumerevoli cambi d'abito, crea i suoi outfit e lancia le tendenze. In casa Ferragnez c'è uno stylist, ma cura solo i look del marito Fedez: si tratta di Giulio Casagrande, che ha anche scelto il completo fucsia del video di Morire Morire. L'unica persona che aiuta l'imprenditrice è Fabio Maria D'Amato (manager di The Blonde Salad): sicuramente non sceglie gli abiti ogni mattina, ma la affianca nel business e probabilmente la assiste nei rapporti con le con le case di moda. Anche una Wonder Woman come lei ha bisogno di un'assistente!