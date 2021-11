Morire Morire è il nuovo brano di Fedez: perché il rapper indossa un completo fucsia nel video Oggi, martedì 2 novembre, è uscito il nuovo singolo di Fedez “Morire Morire”: il video che accompagna il brano è un’allegoria della fama e degli attacchi ricevuti dal rapper negli anni. Fedez avanza indossando un completo rosa che spicca nell’oscurità: lo stylist Giulio Casagrande ha spiegato a Fanpage.it com’è nato questo look così particolare.

A cura di Beatrice Manca

Fedez nel video di "Morire Morire"

Fedez è tornato con un nuovo singolo, Morire Morire, che anticipa l'album Disumano. Il video, uscito alla mezzanotte del 2 novembre, ha già totalizzato centinaia di migliaia di visualizzazioni: nelle varie scene si vede il percorso del rapper dalla fama alla morte, colpito e umiliato dagli hater, dalle teste rasate e dalle istituzioni. Non stupisce dunque che l'atmosfera del video sia così cupa e carica di sofferenza: allora perché il rapper è vestito di tutto punto, in un elegante completo fucsia? Lo abbiamo chiesto allo stylist che cura i suoi look, Giulio Casagrande.

Il completo fucsia di Fedez nel video di Morire Morire

Nel video, girato da Daniele Bagolin, Fedez avanza nel buio verso la camera: una citazione di Magnifico, come spiega il suo stylist, Giulio Casagrande. Il rapper indossa un completo rosa fucsia in cotone Makò e una camicia coordinata. Il look però non è firmato da alcun brand: a differenza del videoclip di Mille, in cui il cantante veste Versace, questa volta Fedez ha indossato un abito realizzato appositamente per il video. "In questo caso – spiega lo stylist a Fanpage.it – lo script prevedeva che Fedez cadesse a terra, l'abito si sporcasse di sangue e si rompesse. Per questo non mi sono rivolto a un brand, avrei distrutto il look. Quindi abbiamo fatto un completo su misura partendo dal tessuto, poi realizzato da una costumista". La scelta del colore nasce proprio dal contrasto cromatico con lo sfondo nero: "La scelta del colore nasce dal set. Il video è stato girato di notte e quasi tutti gli altri personaggi sono abbastanza scuri e Federico doveva ovviamente spiccare con colore abbastanza pop".

Fedez indossa un completo fucsia nel video di Morire Morire

Lo stylist di Fedez: "Il completo rappresenta chi è Fedez ora"

Anche se il rosa è un colore con profondi significati politici e di genere, questa volta lo stylist assicura che la tinta non è stata scelta in chiave genderless: "Federico è uno che si batte tantissimo per questi temi, ma in questo caso non era questo il significato. Semplicemente era un colore funzionale al video". Ormai è retorico sottolineare il genere dei colori: il fucsia non è più associato alla femminilità, come dimostrano i molti artisti e performer che lo sfoggiano, da Ed Sheeran nel video di Bad Habits a Sangiovanni. La scelta del completo di Fedez però non si ispira a nessun artista o look in particolare, piuttosto rispecchia e anticipa l'album Disumano: "Anche il logo dell'album è in quel colore – aggiunge Casagrande – siamo andati a cercati il pantone corretto usato nella cover". La scelta del tipo di abito invece ha un significato: il video è un'allegoria della fama e dell'odio che si scatena intorno al rapper (dalla politica alla Chiesa) e il completo classico rappresenta la maturità artistica di Fedez.

Leggi anche Fedez a LOL spopola col completo a fiori: il look nasconde un dettaglio unico e di lusso

Fedez

Sono lontani insomma i tempi di pantaloncini e tute sportive: Fedez è un uomo adulto e un artista affermato. "Nel video ci sono i bodyguard, ci sono i paparazzi: non stava uscendo di casa, altrimenti avremmo scelto una tuta. Abbiamo scelto qualcosa di più elegante, perché volevamo rappresentare Federico nella sua essenza di questo momento, di questo periodo, tra molti riferimenti polemici alla politica e alla società che lo circonda", conclude lo stylist. L'effetto è assolutamente riuscito: la scena in cui Fedez è a terra, preso a calci e manganellate, è tra le più potenti del video. E in mezzo a tanto nero spicca quell'abito rosa, perfetta sintesi dell'unicità dell'artista, solo con i suoi valori e i suoi ideali.