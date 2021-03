Chiara Ferragni sta vivendo un momento molto felice della sua vita: il 23 marzo ha messo al mondo la piccola Vittoria Lucia Ferragni, la seconda figlia nata dal matrimonio con Fedez, e non potrebbe essere più emozionata. Dopo aver documentato l'intera gravidanza sui social, non ha potuto fare a meno di condividere con i followers i primi momenti di vita della bimba, immortalandola tra le sue braccia poco dopo il parto, così da annunciare a tutti la sua nascita e da rivelare il nome che fino a quel momento era rimasto segreto. Durante i due giorni passati in ospedale non ha rinunciato allo stile, anzi ha spopolato anche in pigiama, soprattutto perché ha scelto un modello abbinato al primo adorabile look della figlia. Ora che è tornata a casa ha lasciato nell'armadio gli outfit "da notte", dando spazio a qualcosa di più trendy.

Il primo look post-parto di Chiara Ferragni

Dopo aver passato due giorni in ospedale, Chiara Ferragni è finalmente tornata a casa con Vittoria. Al di là del primo dolcissimo incontro con Leone, ora diventato un fratello maggiore, ad attirare le attenzioni dei fan è stato il primo outfit post-parto della fashion influencer. Così come durante le ultime settimane di gravidanza, anche per uscire dalla clinica ha puntato sulla comodità di una tuta over, capo che le ha permesso di mascherare il pancione. Ha scelto un modello total black firmato Pangaia con felpa col cappuccio e pantaloni con l'elastico alla caviglia (i cui prezzi sono rispettivamente 226 e 192 euro), abbinando il tutto alle sneakers bianche con i dettagli fluo della Chiara Ferragni Collection (199 euro).

in foto: Chiara Ferragni in tuta e con la Birkin Bag

Chiara Ferragni esce dall'ospedale con l'accessorio di lusso

Il borsone fucsia di Louis Vuitton non è l'unico accessorio lussuoso che la Ferragni ha portato in ospedale: al primo look post-parto ha aggiunto una chicca iper griffata e decisamente costosa che fa parte della spettacolare collezione di borse che custodisce nel suo guardaroba. Si tratta di una classica Birkin Bag di Hermès, per la precisione il modello Leather Camel 30 che sul web viene venduta a 9.850 euro. Insomma, Chiara non ha deluso le aspettative dei fan e, nonostante abbia appena affrontato il parto, è apparsa più trendy che mai. A questo punto, non resta che godersi la compagnia di Baby Vittoria, dalla quale non riesce a staccarsi neppure per un istante.