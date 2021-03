Chiara Ferragni è incinta, aspetta la sua seconda figlia dal marito Fedez e fin dall'inizio ha reso la sua gravidanza un evento social, tanto da documentare su Instagram ogni dettaglio, dalle ecografie ai piccoli disagi che ogni donna sperimenta durante la dolce attesa. Attualmente ha superato la 38esima settimana di gestazione e, volendo avere un parto naturale, non sa con precisione quand'è che nascerà la piccola Baby Girl. Certo, ha già preparato tutto il necessario per il momento in cui entrerà in travaglio, ma per ora continua a godersi la sua normale quotidianità. Il pancione è ormai diventato enorme ma, nonostante ciò, l'influencer non ha rinunciato alla sua passione per la moda, anzi, ne ha approfittato per lanciare il trend premaman da seguire durante la primavera 2021.

Chiara Ferragni lancia la moda da seguire in gravidanza

Aspettate un bambino e durante le ultime settimane di gravidanza non sapete proprio cosa indossare? Se tutti gli abiti che avete vi stanno stretti, visto che il pancione diventa sempre più grande giorno dopo giorno, potete seguire l'esempio di Chiara Ferragni. È stata proprio lei che, dopo aver "sperimentato l'esperienza" sulla sua pelle, ha lanciato il trend premaman più glamour della primavera. A pochi giorni dal parto di Baby V., l'influencer non può fare a meno di mixare maxi felpe e blazer oversize, così da rimanere comoda senza rinunciare allo stile. Se fino a qualche settimana fa osava con maxi scollature e abiti aderenti, ora che le forme modificate dalla dolce attesa sono diventate "incontenibili" non può fare a meno di puntare tutto su uno stile cozy ma declinato in una versione glamour.

in foto: Chiara Ferragni con la maxi felpa in gravidanza

Come abbinare maxi felpe e blazer over

Come fare per imitare il "mix premaman" della Ferragni? Basta seguire una serie di semplici consigli. Le giacche devono essere in tinta unita ma in nuance super vitaminiche, dal fucsia al blu cobalto, fino ad arrivare al verde fluo e all'azzurro pastello. Si può osare anche con una stampa fiorata, a patto che si abbini il blazer dal mood primaverile a un capo neutro in bianco o nero. Per quanto riguarda le felpe, è necessario scegliere dei modelli maxi ma per il resto si può dare libero sfogo alla creatività, spaziando tra stampe variopinte, disegni originali e tye dye. Come completare questo abbinamento? Con un semplice leggings maternity, così da non comprimere troppo il pancione, e con delle comode sneakers. Insomma, a quanto pare anche le ultime settimane di gravidanza possono essere super trendy: parola di Chiara Ferragni.