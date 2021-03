Chiara Ferragni e Fedez stanno vivendo uno dei momenti più emozionanti della loro vita: ieri sono diventati genitori per la seconda volta, accogliendo in famiglia la piccola Vittoria Lucia Ferragni. Sono stati loro stessi a dare l'annuncio sui social nelle prime ore del mattino, limitandosi a condividere due foto della bimba tra le braccia della mamma a poche ore dal parto. Nelle didascalie hanno inoltre rivelato il nome di Baby Girl (che fino a quel momento era stato tenuto nascosto). Dopo aver passato l'intera giornata alle prese con l'emozione, mostrando su Instagram solo l'adorabile video in cui Leone annuncia di aspettare la sorellina con amore, oggi i due sono tornati più attivi che mai tra foto e Stories. La fashion influencer ne ha approfittato per mostrare il suo primo adorabile look da neomamma: è rosa, griffato e coordinato a quello della figlia.

Chiara Ferragni col pigiama del suo brand dopo il parto

Avevamo lasciato Chiara Ferragni alle prese con la preparazione del borsone da portare in ospedale (una "chicca" rarissima da oltre 5.000 euro) e oggi la ritroviamo con la piccola Vittoria tra le braccia. Grazie alle prime foto con la bimba tra le braccia postate di recente ha dimostrato che la borsa non era l'unico accessorio rosa che aveva portato con lei. Il primo look da neomamma della fashion influencer è total pink in onore del sesso della seconda figlia. Chiara si è infatti lasciata immortalare con Vittoria e Fedez ancora nel letto d'ospedale con indosso un pigiama della Chiara Ferragni Collection. È a fondo rosa, decorato con l'iconico occhio azzurro simbolo del band, ha i pantaloni ampi e a vita alta e una casacca con i bottoni sul davanti, anche se la Ferragni ha preferito abbassarla piuttosto che sbottonarla per allattare.

in foto: La tutina della Chiara Ferragni Collection

Chiara e Vittoria seguono il trend mini-me

Il dettaglio che ha maggiormente attirato l'attenzione dei fan è che il comodo outfit da neomamma è coordinato a quello di Baby Vittoria, che a quanto pare ha già tutti i capi più trendy della Chiara Ferragni Collection. Dopo il cappellino rosa firmato dal brand di sua mamma, anche per la prima tutina sfoggiata sui social si è puntato tutto sulla linea fashion dell'influencer. È rosa proprio come il pigiama di Chiara, ha un maxi colletto decorato con il logo del marchio e sul sito ufficiale viene venduta a 106 euro. Insomma, così come il fratellino Leone, anche Vittoria sembra vantare un armadio da star fin dalle prime ore di vita. A giudicare dalle scelte di stile della madre, nei prossimi mesi la vedremo spesso puntare tutto sull'adorabile trend mini-me con degli outfit coordinati mamma-figlia.