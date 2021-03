Chiara Ferragni è ufficialmente entrata nella 39esima settimana di gravidanza, presto metterà al mondo la piccola Baby V. e non vede l'ora di poterla finalmente tenere tra le braccia. Il suo pancione è diventato enorme, riesce a indossare solo tute e maxi felpe ma, nonostante ciò, le contrazioni stentano ad arrivare, tanto che non ha esitato a farsi raccontare dalle followers le loro esperienze con il parto indotto. Rispetto a quando è nato Leone, questa sua seconda esperienza con la maternità è decisamente diversa, con il primogenito aveva infatti dovuto partorire in anticipo a causa di alcuni problemi con la placenta. Ora, invece, la moglie di Fedez aspetterà di entrare naturalmente in travaglio, anche se l'attesa sta diventando estenuante. Come ha "ammazzato il tempo" nelle ultime ore? Ha preparato la borsa da portare in ospedale.

La nuova borsa personalizzata di Chiara Ferragni

È tutto pronto per il parto di Chiara Ferragni: dopo la visita al ginecologo all'inizio della 39esima settimana di gravidanza, ora non le resta che aspettare l'inizio del travaglio e la rottura delle acque. Nelle ultime ore ha preparato tutto ciò che porterà in ospedale, ha riempito la sua maxi valigia da viaggio con i vestiti per lei e la piccola Baby V., mentre ha riposto gli accessori da usare nella quotidianità all'interno di una borsa davvero esclusiva. Si tratta di un borsone firmato Louis Vuitton, per la precisione il classico modello Keepall 50 Bandouliere Mesh ma declinato in una versione davvero esclusiva. È infatti in fucsia fluo, fa parte di un'esclusiva collezione firmata da Virgil Abloh ed è stato decorato con un portachiavi della Chiara Ferragni Collection che riproduce la sua immagine in formato cartoon.

in foto: Chiara Ferragni si prepara al parto

Il borsone che porta in ospedale fa parte di una limited edition

Chiara Ferragni, si sa, ha la passione per le borse di lusso, tanto da aver dedicato un'intera ala della sua camera armadio a valigie, borsoni e mini bag griffate. Quella che porterà in ospedale, però, è davvero rarissima (oltre che in total pink in onore di Baby Girl). La Keepall 50 Bandouliere Mesh è un vero e proprio must-have per gli amanti di Louis Vuitton, risale alla stagione Spring/Summer 2019, fa parte di un'edizione limitata firmata da Virgil Abloh, direttore creativo della linea uomo della Maison, e attualmente non è più disponibile sul mercato. È possibile, però, trovarla su dei siti di usato di lusso, dove viene venduta a quasi 6.000 euro. Qual è la sua particolarità? Non solo il colore rosa brillante ma anche il fatto che l'iconico monogramma si illumina al buio. Insomma, la Ferrangi non rinuncia allo stile neppure durante il parto: a questo punto non resta che aspettare qualche giorno per conoscere finalmente la piccola V.