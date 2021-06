Gli anni Duemila sono tornati di moda, con il loro corollario di miniabiti rosa e accessori glossy per capelli: clip, mollettine a forma di farfalla, braccialetti di perline. La colpa (o il merito) è della Generazione Z, che negli anni zero era ancora in culla e ora si diverte a sperimentare con treccine, frisé e jeans a vita bassa. Un esempio è la star di TikTok Addison Rae, 20 anni, che su Instagram ha sfoggiato un look in perfetto stile "videoclip di MTV": minidress rosa Barbie, occhiali da sole rettangolari e mollettine rosa a forma di farfalla sui capelli.

Il look "Anni Duemila" di Addison Rae

Addison Rae ha sfoggiato sui social un look che sembra uscito da un numero di Cioé di venti anni fa (quando lei era appena nata). La tiktoker era alla festa di compleanno del dirigente discografico Carter Gregory a West Hollywood e per la serata di festa ha deciso di sfoggiare un minidress aderente – in realtà una lunga t-shirt – rosa fucsia, con una stampa in stile "cartoon" e la scritta "Alive" bene in evidenza. Ma il vero tocco in vintage arriva dagli accessori: infradito con la zeppa (rigorosamente rosa), borsetta a spalla e occhiali da sole neri rettangolari, che ricordano quelli di Keanu Reeves nel celebre film Matrix.

in foto: Addison Rae con un minidress rosa e le treccine

Ha scelto di lasciare i capelli biondi sciolti sulle spalle, incorniciati da due "mini braids", le treccine sottili ai lati del viso. Insomma, un mix tra Lizzie McGuire e Britney Spears, con tanto di chewing gum tirato ad arte per la foto. L'hair stylist Kiley Fitzgerald ha scelto di completare il tutto con due clip rosa shocking a forma di farfallina in plastica, un accessorio simile a quelli che da bambine trovavamo come omaggio con le riviste o nei sacchetti di patatine. Anche Addison Rae lo conferma: è il momento della glossy fashion, gli accessori coloratissimi e un po' kitsch in stile Polly Pocket. Ragazze, è il momento di ripescare i vecchi Cioé per trovare ispirazione per l'estate!