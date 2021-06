Per Chiara Ferragni le vacanze estive devono ancora cominciare. Sebbene la maggior parte delle star stiano cominciando a partire alla volta di mete più o meno esotiche, l'influncer continua a dedicarsi agli impegni professionali, anche se per fortuna il suo lavoro le permette di visitare location da sogno. Dopo aver incontrato Georgina Rodriguez a Madrid, si è concessa un altro viaggio fuori Italia. Questa volta è volata in Grecia, è qui che è diventata protagonista di un esclusivo evento Nespresso ma, complici il caldo e il mare cristallino, ha avuto anche la possibilità di fare il primo bagno di stagione. Durante l'ultima serata passata con gli amici si è poi trasformata in una vera e propria dea greca con un adorabile look bianco e glitterato.

L'abito glitter di Chiara Ferragni

Quale migliore occasione di una vacanza estiva per puntare tutto sull'intramontabile trend del total white? È proprio quanto fatto da Chiara Ferragni durante la serata passata con gli amici in Grecia, per la precisione in un resort di lusso nel Peloponneso. Ha posato in bianco con una splendida piscina e delle colonne classiche alle sue spalle, trasformandosi così in una vera e propria dea greca. L'influencer ha indossato un mini abito tempestato di glittere tono su tono, un modello firmato Ombelico con la scollatura profonda, le spalline sottili e la gonna dal taglio alto. Ha poi completato il tutto con delle mules in pvc ma con dei cristalli sulla punta di Amina Muaddi (il loro prezzo è di 860 euro).

Chiara Ferragni e la passione per le acconciatura anni '90

Gli anni '90 sono tornati e non solo quando si parla di abiti ma anche in fatto di acconciature. Chiara Ferragni, un'indiscussa regina di tendenze, lo sa bene e non può fare a meno di seguire questa mania. Dopo le space buns e le mollettine baby, questa volta ha provato le micro trecce. Ne ha realizzate due su ogni lato del capo a partire dalle ciocche frontali, lasciando il resto dei capelli sciolti e leggermente ondulati. Così facendo ha messo in risalto i lineamenti del viso senza rinunciare alla chioma fluente che le cade sulle spalle. In questa versione dea anni '90 non è forse meravigliosa?