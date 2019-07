Avete notato che Stefano Gabbana è letteralmente scomparso dai social? Se fino a qualche tempo fa era attivissimo su Instagram, tanto da non perdere occasione per lasciare commenti polemici e ironici in ogni dove, ora ha cancellato il suo profilo personale e appare solo in alcune foto del compagno Luca Santonastaso. Lo stilista ha fatto questa scelta drastica dopo essere stato accusato di razzismo e sessismo. Qualche mese fa la Maison che porta il suo nome era finita al centro delle polemiche per aver offeso la popolazione cinese, cosa che ha causato l'annullamento della spettacolare sfilata che si sarebbe dovuta tenere a Shanghai. Sarà perché vuole aspettare che si calmino del tutto le acque o perché vuole evitare di "combinare guai" ma l'unica cosa certa è che il designer ha deciso di prendersi una pausa dai social.

Dolce&Gabbana e la sfilata annullata in Cina

Lo scorso novembre sarebbe dovuto essere un mese importante per Dolce&Gabbana, la Maison che aveva programmato una spettacolare sfilata-evento a Shanghai. Poco prima dell'evento, però, è finita al centro delle polemiche a causa del video promozionale lanciato sui social, nel quale appariva una modella cinese che cercava di mangiare con le bacchette dei piatti tipicamente italiani. Arrivata al cannolo siciliano, una voce fuori campo le chiedeva "E' troppo grande per te?", cosa che ha scatenato una pioggia di dure critiche. I due stilisti sono stati infatti accusati di razzismo e sessismo a causa di quella allusione un po' troppo spinta. Ad aggravare la situazione, il fatto che il profilo Instagram di Stefano Gabbana era stato hackerato da qualcuno che ha cominciato a offendere la popolazione cinese. E' proprio da quel momento in poi che la situazione è degenerata: innumerevoli star e modelli si sono rifiutati di prendere parte alla sfilata, costringendo i due designer ad annullarla a poche ore dal suo inizio. Nonostante nei giorni successivi abbiano provato a scusarsi per l'accaduto con post e video, l'immagine della griffe ne ha risentito fortemente, addirittura il nome Dolce&Gabbana è scomparso da alcuni siti di e-commerce cinesi.

Perché Stefano Gabbana si è preso una pausa dai social

E' proprio da quando è scoppiato lo "scandalo Cina" che Stefano Gabbana ha deciso di abbandonare i social. Fino a quel momento lo stilista era sempre stato molto attivo su Instagram, dove postava non solo foto degli abiti e degli accessori della Maison ma anche scatti e video della sua vita privata. In molte occasioni, inoltre, non ci ha pensato su due volte a prendere di mira star di fama internazionali, dando vita a duri scontri che hanno fatto il giro del web, da quando ha definito "brutta" Selena Gomez a quando si è scagliato contro l'abito da sposa di Chiara Ferragni. Oggi, però, ha detto addio a tutto questo e si è preso una pausa dal mondo virtuale, apparendo solo in maniera sporadica sul profilo del compagno Luca Santonastaso. Si tratterà di una scelta definitiva oppure di qualcosa di temporaneo messo in atto per far sì che si "calmino le acque"? L'unica cosa certa è che lo scandalo in Cina sembra aver scosso non poco Gabbana, che da quel momento in poi ha decisamente cambiato le sue abitudini.

I fan vogliono di nuovo lo stilista su Instagram

Chi è che sente maggiormente la mancanza di Stefano Gabbana sui social? Naturalmente i fan che, a giudicare dai commenti che lasciano sotto le foto del compagno dello stilista, si sentono persi senza le sue Stories, i suoi scatti e i suoi commenti al vetriolo. "Miss you", "Ti prego Stefano torna su Instagram, abbiamo bisogno di te", "Stefano mi manchi su Instagram", sono solo alcune delle cose che si leggono sui social.

Gabbana, però, ha preferito evitare di intervenire personalmente sulla questione, rimanendo in silenzio e continuando a godersi la vita lontano dal mondo virtuale. A questo punto, non resta che chiedersi: accontenterà le richieste dei fan oppure ci ha ormai preso gusto nel creare un "alone di mistero" intorno al suo personaggio? Per il momento sembra non avere alcuna intenzione di riattivare il suo profilo Instagram, per vederlo in pubblico si dovrà aspettare la prossima sfilata di Dolce&Gabbana.