Caterina Balivo senza filtri e struccata non nasconde le macchie solari: “Sembra che ho i baffi” Caterina Balivo è un’icona di bellezza naturale e senza filtri: è una donna che si ama e si accetta per quel che è. Invece di nascondere le macchie solari comparse sul viso ha condiviso un selfie in cui è struccata e ci ha scherzato sù: “Sembra che ho i baffi”. Così facendo ha dimostrato che le insicurezze si possono superare: a volte siamo noi stessi a ingigantire le cose, rendendo problematico anche ciò che non lo è.

A cura di Giusy Dente

Caterina Balivo non ha segreti per coloro che la seguono con affetto, per questo si mostra sia al naturale e senza filtri durante la sua quotidianità che impeccabile prima di una diretta televisiva. Lei sa benissimo quanto vale, si ama e si accetta così com'è, non ha problemi col passare del tempo perché vive il rapporto con lo specchio come un rapporto unico e personale, senza rincorrere stereotipi e senza fare confronti. Per questo è a proprio agio sia con un look acqua e sapone che con uno più elaborato. La conduttrice televisiva è contraria all'abuso di filtri sui social, difatti non li ha usati neppure per coprire i ‘baffi' sul viso.

Caterina Balivo bellezza acqua e sapone

La 41enne è diventata un'icona di semplicità, ponendosi sempre in modo autentico e senza mai dare un'immagine di sé troppo artefatta. Ha detto di vivere in modo sereno la presenza delle cosiddette imperfezioni, che mostra piuttosto che coprire, convinta che siano loro a renderla esattamente ciò che è. Preferisce il suo viso al naturale piuttosto che deformarlo con ritocchi e filtri, col rischio di non riconoscersi neppure più. E non ha problemi ad ammettere serenamente i cambiamenti che il suo corpo ha subito con le gravidanze e la maternità. Qualcuno ha insinuato che abbia fatto ricorso alla chirurgia, ma lei ha candidamente smentito. Ha messo tutti a tacere ammettendo serenamente di essere semplicemente ingrassata. Nessuna protesi e nessuna mastoplastica additiva: il suo seno è più grande perché ha qualche chilo in più e "La ciccia va anche lì". La sua consapevolezza e la sua serenità la rendono sicura di sé e affascinante agli occhi di chi la guarda, che neppure si accorge di alcuni ‘difetti' che a lei invece non sfuggono, ma ha l'intelligenza di renderli oggetto di una sana autoironia.

Il segreto di Caterina Balivo che punta sulla skin positivity

"Buondì da me e le mie macchie solari tornate come un orologio svizzero" ha scritto la conduttrice nella didascalia che accompagna un selfie in cui è struccata e perfettamente al naturale, senza alcun filtro o ritocchino. A volte ci focalizziamo su alcune caratteristiche fisiche che di noi non amiamo particolarmente rendendole un problema insormontabile. Per anni è stato così, per esempio, il rapporto di Matilda De Angelis con la sua acne. Era arrivata al punto di rinunciare alle uscite con gli amici per l'imbarazzo, incapace di farsi vedere senza fondotinta. Poi si è liberata di queste insicurezze, che erano diventate vere e proprie catene che le impedivano di vivere e di essere felice. Oggi i brufoli li mostra serenamente e invita le persone ad accettarsi e amarsi, senza rincorrere ideali malsani di perfezione. La stessa skin positivity l'ha abbracciata anche Caterina Balivo, che ha scherzato sulle macchie solari comparse sul suo viso, al di sopra del labbro superiore. Qualcuno le ha fatto notare che sono appena accennate e che andranno via presto e lei ci ha riso sù, paragonandole a una sorta di baffo!