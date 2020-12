Cosa ci aspettiamo dal 2021 per quanto riguarda le tendenze beauty? Il 2020 è stato un anno strano ma ha lanciato e visto tornare alcuni trend che saranno in voga anche l'anno prossimo, quindi se quest'anno non avete avuto occasioni per indossare eye liner fluo o capelli dall'effetto wet niente paura: saranno estremamente trendy anche il prossimo anno! Abbiamo selezionato le 5 tendenze più belle e facili da riproporre a casa tua per avere un look trendy e glamour anche nel 2021. Scopri nella gallery i make up e hair style da copiare dalle star e i prodotti da utilizzare per ricrearli!

Eye liner fluo

in foto: Chiara Ferragni

Il make up fluo è stato uno dei protagonisti del 2020, concentrato principalmente sullo sguardo con ombretti dai colori pop e eyeliner grafici dalle tonalità sgargianti e vivaci. Lo aveva rivelato Manuele Mameli nella nostra intervista e non si era affatto sbagliato "L’eye-liner colorato (di qualsiasi colore purchè sia acceso) sarà sicuramente il must dell’estate 2020, nel colore che si preferisce". Nel 2020 lo abbiamo visto declinato nelle tonalità elettriche del blu e vibranti del fucsia, mentre l'anno prossimo lo vedremo sicuramente nel giallo accesso, uno dei colori dell'anno scelti da Pantone per il 2021.

Nude look

in foto: Bella Hadid

È uno dei make up evergreen, e anche per il 2021 sarà tra i look più gettonati da sfoggiare in svariate occasioni, da quelle più formali agli eventi lavorativi, fino alla serata con le amiche. Un trucco semplice ed essenziale che esalta la bellezza naturale di ogni donna, con fondotinta impalpabili per uniformare l'incarnato e renderlo luminoso, ombretti delicati nei toni della terra per dare profondità allo sguardo e rossetti nude oppure gloss luminosi e delicati per le labbra.

Labbra rosse

in foto: Winnie Harlow

In questo 2020 il rossetto è stato messo un po' da parte, nascosto dietro le mascherine. Anche con i dispositivi di protezione c'è chi non ha abbandonato il trucco labbra, applicando rossetti resistenti e a lunga durata. Il 2021 vedrà protagonista il rossetto rosso, brillante e vivace. Potrai scegliere tra i finish luminosi o glossy ma anche quelli opachi e ad effetto velluto. Ricorda di applicarlo dopo aver delineato le tue labbra con una matita in modo da rendere il trucco più preciso e a lunga tenuta.

Capelli nature con onde morbide

in foto: Giulia De Lellis

Per quanto riguarda i capelli nel 2021 saranno ancora in voga gli effetti naturali, morbidi e sinuosi con le onde spettinate. Un look facilissimo da ricreare a casa con una piastra o un ferro per capelli e che si adatta alle chiome di media lunghezza e ai capelli più lunghi, dando un tocco glamour al tuo hair look. Crea le onde dall'altezza delle orecche raggiungendo a poco a poco la punta dei tuoi capelli per un effetto ancora più naturale, e una volta che la ciocca si sarà raffreddata pettinala con un pettine a denti larghi.

Wet look

in foto: Scarlett Johansson

Per le amanti degli hair look facili da realizzare ma con quel tocco glamour in più una bella notizia: nel 2021 saranno ancora di tendenza i capelli dall'effetto wet. Uno styling perfetto sia per i capelli lunghi che per i tagli più corti, che si può ricreare concentrando l'attenzione alla radice oppure su tutta la chioma, specialmente nel periodo estivo. Per realizzarlo utilizza un gel dall'effetto bagnato che renda i tuoi capelli lucidi e luminosi senza appesantirli troppo!