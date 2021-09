La svolta di stile di Billie Eilish non piace: “È un mondo sessista, le donne sono vergini o prostitute” La rivoluzione stilistica di Billie Eilish non è piaciuta a tutti. Molti suoi fan hanno pensato che stesse rinnegando le proprie origini e la propria unicità, a vantaggio di un’immagine sessualizzata e stereotipata. Lei, però, rivendica il diritto a stare bene con se stessa e a esplorare la propria femminilità.

A cura di Giusy Dente

Billie Eilish al Met Gala nel 2021

Billie Eilish quando ha cominciato a farsi notare nel panorama discografico e musicale aveva un look molto diverso da quello che sfoggia oggi, a distanza di pochi anni. I capelli verdi e neri sono stati il suo tratto distintivo per molto tempo ed era solita indossare un abbigliamento sportivo e comodo. La cantante ha subito un pesantissimo body shaming in passato: indossare tute, abiti over e felpe era un modo per coprirsi e nascondere quel corpo di cui si vergognava, che gli altri giudicavano. La svolta stilistica c'è stata quando ha posato in copertina per Vogue, in una chiave decisamente più femminile e glamour, indossando tacchi e lingerie. Ha anche abbandonato i capelli bicolor, sostituendoli con una chioma bionda con cui si sente molto a proprio agio, perché rispecchiano comunque una parte di sé che finalmente si sente pronta a esplorare e mostrare. Al Met Gala 2021 ha incantato tutti con un abito rosa da fiaba, creato per lei da Oscar De La Renta. Eppure, la sua trasformazione non a tutti è piaciuta, molti non ne hanno capito il senso profondo. Ne ha parlato in un'intervista a Elle.

La reazione dei fan alla trasformazione di Billie Eilish

Quando i fan di Billie Eilish l'hanno vista per la prima volta così diversa, sono rimasti sicuramente stupiti. La maggior parte di loro ha continuato a supportarla, ma molti invece hanno avuto una reazione contraria. È come se in quell'immagine rivoluzionata non riconoscessero più la loto beniamina, a cui si erano affezionati. Per loro è stato come se lei avesse di colpo abbandonato tutti i suoi valori assieme all'estetica skater-goth, a vantaggio di una figura stereotipata da sessualizzare, con abiti aderenti e intimo di pizzo. Nell'intervista la star ha dichiarato di aver perso ben 100 mila follower in poco tempo e di aver ricevuto commenti in cui le veniva fatto notare che uno stravolgimento di quella portata indicava inevitabilmente che era diventata schiava del sistema, che aveva perso la sua unicità e si era omologata a tutte le altre.

Billie Eilish nel 2019

E invece no. Semplicemente, la 19enne non vuole vivere a metà, non vuole nascondersi sotto strati di abbigliamento streetwear solo per compiacere gli altri. Vuole continuare ad evolvere e a capire chi è realmente: "Il problema è che viviamo in un mondo sessista in cui le donne sono messe in categorie: quella delle vergini o delle puttane" ha detto. A inizio carriera era un'adolescente, ma ora che è una donna reclama il diritto a mostrarsi come meglio crede, anche in veste più femminile se è così che si sente. Il fatto che non lo abbia fatto in passato non significa che abbia rinnegato le proprie origini.

Billie Eilish sulla copertina di Vogue

Billie Eilish non vuole che i fan si soffermino troppo sulle sue scelte in fatto di vestiti e capelli, anche perché in fondo dietro ci sono anche motivazioni piuttosto pratiche e ben poco filosofiche. Detesta il caldo di Los Angeles e scoprirsi le rende la vita più facile! Non lo fa per gli altri, ma per stare bene con se stessa: "So che la gente dirà: Santo cielo, si veste in modo sexy e cerca di attirare l'attenzione. E invece: No, ci sono 500 gradi e voglio semplicemente indossare una canotta".