Billie Eilish agli Mtv VMA contro l’abuso di potere: “Dobbiamo proteggere le giovani donne” Billie Eilish ha preso parte agli Mtv VMA portando a casa due premi: nella categoria Best Latin (con Rosalia) per “Lo Vas A Olvidar” e nella categoria Video for Good per la ballata “Your Power”. Nel suo discorso ha posto l’accento proprio sulla questione dell’abuso di potere, da cui bisogna proteggere a ogni costo le giovani donne.

A cura di Giusy Dente

Billie Eilish continua a collezionare un premio dopo l'altro: carriera tutta in ascesa per la 19enne, che si è imposta all'attenzione mondiale col brano Bad Guy. Da quel momento in poi l'attenzione su di lei è stata sempre altissima e non solo per questioni relative alla musica e al suo talento. Si è tanto parlato della cantante, infatti, anche in relazione al fenomeno del body shaming di cui sin dall'inizio è stata vittima. Prima i capelli, poi i chili di troppo, poi l'abbigliamento: gli haters ci sono andati sempre giù pesantemente nel criticarla. Questa è una pressione difficile da gestire, soprattutto quando si è così giovani e così esposte. Ma lei nel tempo è cresciuta moltissimo e ha imparato a non lasciarsi scalfire da queste ondate di odio e a proseguire dritta per la sua strada, che l'ha portata anche sul palcoscenico degli Mtv Video Music Awards, in cui non ha mancato di rivolgere un pensiero alle donne.

Billie Eilish agli Mtv Video Music Awards

Billie Eilish ha chiuso la serata degli Mtv Video Music Awards portando a casa due premi: Best Latin con Rosalia per Lo Vas A Olvidar e Video for Good per Your Power. Questo brano è molto significativo e rivela tutta la maturità dell'artista: raccoglie i sentimenti di una persona che subisce abusi di potere e fa riflettere sulla tossicità di certi rapporti malati, che finiscono col ledere nel profondo l'animo delle vittime. Proprio l'abuso di potere è stato oggetto del discorso fatto sul palcoscenico della manifestazione, dopo aver ritirato il premio consegnatole da Avril Lavigne. Si è rivolta alle donne, incoraggiandole a non cadere in certe reti e a tutelare se stesse al meglio, raccogliendo aiuti adeguati. "Voglio solo dire che dobbiamo proteggere le nostre giovani donne a tutti i costi. Davvero. Dobbiamo anche ricordare che tutti abbiamo potere e dobbiamo ricordarci di non abusarne" ha detto la 19enne, consapevole di quanto le parole possano ferire, di quanto si possa crollare sotto il loro peso, ma anche di quanta forza ci sia in ognuno di noi per superare le difficoltà apparentemente insormontabili.

Per l'occasione la cantante ha sfoggiato un look total black d'ispirazione gotica composto da maglione oversize messo al di sopra di una gonna midi Good Fight e anfibi in pelle. Caschetto morbido con frangia per lei, che di recente ha deciso di darci un taglio e optare per questo bob mosso e spettinato che le incornicia il viso in modo molto sbarazzino. E non è il solo colpo di testa fatto ultimamente. Ha stupito tutti quando ha abbandonato l'iconico hair look bicolor verde-nero a vantaggio della chioma bionda, inizialmente tenuta nascosta con una parrucca. La trasformazione è stata un successo social senza precedenti. Il selfie scattato allo specchio per mostrare il cambiamento ai fan ha ricevuto ben un milione di likes in soli 6 minuti, un vero e proprio record su Instagram, dove lo scatto attualmente conta 23 milioni di apprezzamenti!