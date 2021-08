Billie Eilish taglia i capelli corti: con il caschetto biondo è identica alla mamma Billie Eilish ha deciso di rivoluzionare nuovamente il suo hair look e ha scelto un caschetto morbido con la frangia. Da dove ha preso l’ispirazione? Dalla mamma. La cantante ha condiviso il nuovo taglio su Instagram, aggiungendo foto della madre da giovane con il bob spettinato alla “Debbie Harry”: la somiglianza è impressionante.

A cura di Beatrice Manca

Billie Eilish non smette di stupirci in fatto di hair look. Prima ha addio alla chioma scura con le radici verdi fluo che l'ha resa famosa, sfoggiando un biondo platino, mentre ora ha deciso di darci un taglio netto e su Instagram si è mostrata con i capelli corti. La cantante ha scelto un caschetto morbido con la frangia: si tratta di un taglio di tendenza, ma la sua ispirazione non è arrivata dalle passerelle. Chi c'è dietro al nuovo taglio? La mamma. La cantante di Bad Guy infatti ha mostrato attraverso le storie di Instagram il suo nuovo taglio di capelli, e poi alcune foto della mamma da giovane. La somiglianza è impressionante: occhi grandi, labbra morbide e lo stesso taglio di capelli alla Debbie Harry.

Il nuovo look di Billie Eilish

La cantante statunitense oggi ha 19 anni e sta esplorando uno stile più maturo, sensuale e glamour: ha detto addio alle felpe oversize e ai pantaloni baggy e ha perfino posato in lingerie per Vogue. Anche i capelli e il make up hanno seguito questa evoluzione di stile: è passata dai capelli bruni a un biondo grano grazie al "suggerimento" di un fan. Per un periodo ha nascosto il nuovo colore con una parrucca, per poi stupire i fan con una foto diventata virale. Adesso ha deciso di cambiare nuovamente: ha tagliato i capelli corti, in un bob mosso, e ha mostrato il risultato sui social scrivendo: "Lo adoro". Nei video arruffa i capelli per mostrare il risultato finale del parrucchiere: per fugare ogni dubbio, ha aggiunto l'emoticon di un paio di forbici. Insomma: niente parrucche stavolta.

Billie Eilish è identica alla madre

Nelle stories successive ha mostrato alcune foto in bianco e nero della mamma da giovane, con lo stesso taglio di capelli: un morbido caschetto biondo spettinato che accarezza il viso. "Come la mia mamma", ha scritto sulla fotografia. Molti fan le fanno notare che la mamma somiglia moltissimo a Debbie Harry e aveva lo stesso taglio della cantante dei Blondie. Billie Eilish sta crescendo: superata la fase da adolescente ribelle con i capelli verdi, è orgogliosa di somigliare alla madre (e a buon diritto!)