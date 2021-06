Volete aggiungere un tocco super originale ai vostri look estivi? Bianca Guaccero ha proposto la soluzione che fa al caso vostro, completando l'outfit con quello che si rivelerà l'accessorio must-have di stagione. Di cosa si tratta? Degli occhiali da sole a forma di cuore. Sebbene all'apparenza possano sembrare un po' troppo audaci, soprattutto per coloro che amano puntare tutto su uno stile sobrio e basic, in verità risultano essere particolarmente versatili e chic: ecco su quale modello puntare in base alle proprie esigenze.

Bianca Guaccero con l'accessorio must-have dell'estate

Bianca Guaccero è tornata nella tanto amata Puglia al termine di un lungo anno lavorativo e, tra giornate al mare e pranzi fuori a base di pesce, sta documentando non solo le sue giornate ma anche i suoi look estivi. L'accessorio a cui non riesce a rinunciare? Gli occhiali da sole con le lenti a forma di cuore. La cosa che in pochi sanno è che si tratta di un modello "di lusso", è firmato Saint Laurent e sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 365 euro. Il motivo per cui sembrano "già visti"? Prima di lei li aveva già indossati Elisabetta Gregoraci, una delle molte star che hanno seguito il trend prima ancora dell'inizio dell'estate.

in foto: Gli occhiali a cuore di Saint Laurent

Occhiali a cuore, quale modello scegliere

Gli occhiali a cuore possono essere considerati a tutti gli effetti il must-have dell'estate 2021, l'accessorio con cui aggiungere un tocco fresco, originale e grintoso a ogni look. Quale modello scegliere per essere super trendy? Sul mercato ne esistono di tutti i tipi, anche se i più celebri sono quelli di Saint Laurent, da quelli con la montatura metallica e sottile a quelli cat-eye. H&M e Asos ne hanno proposte diverse versioni mini con le lenti colorate, Gucci ha lanciato delle varianti super bizzarre con i cuori "rovesciati" o con i cuori pendenti, mentre Marc Jacobs ha preferito decorare delle normali lenti quadrate con dei cuori di cristallo. Insomma, ne esistono davvero di ogni tipo, l'importante è rimanere fedeli al proprio stile e non avere paura di osare.

